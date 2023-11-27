Жилой дом загорелся в Новой Москве

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По его информации, возгорание произошло в жилом доме в поселке Знамя Октября. Из окон стал вырываться огонь и густой черный дым.

К месту происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб - пожарные, скорая и полиция. Часть жителей эвакуировалась из здания самостоятельно.

О причинах пожара информации не поступало, как и о количестве пострадавших.

Также в столице перекрывали движение в районе Мосфильмовской улицы из-за сильного пожара. По данным ведомства, произошло возгорание электропроводки.

Ранее труп пенсионерки 1934 года рождения нашли в ванной после тушения пожара на Кировоградской улице Москвы.



