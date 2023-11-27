27 ноября 2023, 17:52

Жилой дом загорелся в Новой Москве

Телеканал «360»
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В горящей квартире в поселении Рязановское в Москве оказались заперты несколько человек. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание произошло в жилом доме в поселке Знамя Октября. Из окон стал вырываться огонь и густой черный дым.

К месту происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб - пожарные, скорая и полиция. Часть жителей эвакуировалась из здания самостоятельно.

О причинах пожара информации не поступало, как и о количестве пострадавших.

Также в столице перекрывали движение в районе Мосфильмовской улицы из-за сильного пожара. По данным ведомства, произошло возгорание электропроводки.

Ранее труп пенсионерки 1934 года рождения нашли в ванной после тушения пожара на Кировоградской улице Москвы.


Пожары Москва 2023
27 ноября 2023, 18:28
Готовившийся к аварийной посадке Ил-76 успешно приземлился в Шереметьево
Pxhere
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Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости», судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы посадке.

Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости» , судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы посадке.

К месту планируемого приземления самолета направляли специальные дежурные подразделения аэропорта.

«Посадку ВС произвело в 17:46 благополучно», - передали в аэропорту.

Ранее летевший из Сочи в Челябинск Boeing совершил аварийную посадку. Перед приземлением пилот сделал шесть кругов над городом. Пассажиры распереживались, начали плакать , потому что командир корабля ничего им не объяснил. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправностью воздушного судна - у борта не выпустились закрылки.

Самолеты Аэропорт Шереметьево
27 ноября 2023, 18:08
Москвичка приняла звук упавшего с крыши снега за взрыв
Unsplash
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На улице Флотская в Головинском районе Москвы на козырек упал снег. Грохот напугал жительницу и она вызвала спасателей, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, хлопок, похожий на взрыв услышала жительница дома. Она позвонила на «112» и сообщила о ЧП в доме. При этом женщина добавила, что взрывной волной в одной из квартир выбило окно.

На место происшествия прибыли службы спасения, но следов взрыва они не обнаружили. Причиной паники стал снег, который с грохотом рухнул на козырек. В результате произошедшего никто не пострадал.

На Москву обрушился снегопад. За минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет.

Коммунальные службы начали чистить крыши от снега и наледи, дома огородили специальной лентой.

Москва 2023
27 ноября 2023, 17:49
«В тяжелом состоянии». Мама пострадавшей от нападения бойцовской собаки девочки рассказала о ее самочувствии
Телеканал «360»
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Бойцовская собака набросилась на маленькую девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Агрессивное животное разорвало ребенку лицо. Четырехлетнюю девочку прооперировали, «360» пообщался с ее матерью и выяснил, как чувствует себя пострадавшая.

По словам женщины, ребенок еще находится в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию, состояние ребенка постепенно улучшается.

«Операция хорошо прошла. Как смогли, врачи постарались хорошо зашить все, как это было возможно», - отметила женщина.

Она рассказала, что из-за укусов хирургам пришлось наложить очень много швов на лицо. Врачи пока не решили, будет ли использоваться наркоз для проведения следующей операции.

Мать девочки призналась, что владелец бультерьера после нападения связывался с ней, но она не смогла принять от него помощь.

«Звонил мне, я была не в состоянии с ним говорить, потому что я сама заболела. Как раз нас выписывали из больницы. Поэтому нас выписали экстренно. Пытался принести извинения и про помощь спрашивал, я ничего не смогла сказать», - сообщила она.

Отец девочки в беседе с «360» рассказал , что бойцовский пес прокусил ей нос. Бультерьер на детской площадке напал также на няню, которая пыталась защитить ребенка.

Одинцово Дети Собаки Животные
27 ноября 2023, 17:38
Участковый в Москве за полчаса задержал подозреваемого в ограблении
Freepik
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В Южном округе Москвы участковый по району Нагатино-Садовники за полчаса задержал 34-летнего мужчину, который, предположительно, напал с ножом на прохожего и ограбил его. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что на проспекте Андропова к 50-летнему местному жителю подошел вооруженный ножом незнакомец. Он потребовал отдать смартфон и деньги.

Испуганному прохожему ничего не оставалось делать, как отдать вещи злоумышленнику. После этого преступник скрылся. Пострадавший написал заявление в полицию, оценив ущерб в 36 тысяч рублей.

Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело о разбое. Подозреваемого нашли за полчаса и задержали. Позже его отправили в СИЗО. Украденное имущество изъяли и скоро его вернут владельцу.

В Москве также задержали мужчину, попытавшегося взломать банкомат и забрать оттуда более 11 миллионов рублей. Его арестовали.

Кражи Поножовщины Москва 2023

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