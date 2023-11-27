Жилой дом загорелся в Новой Москве
В горящей квартире в поселении Рязановское в Москве оказались заперты несколько человек. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, возгорание произошло в жилом доме в поселке Знамя Октября. Из окон стал вырываться огонь и густой черный дым.
К месту происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб - пожарные, скорая и полиция. Часть жителей эвакуировалась из здания самостоятельно.
О причинах пожара информации не поступало, как и о количестве пострадавших.
Также в столице перекрывали движение в районе Мосфильмовской улицы из-за сильного пожара. По данным ведомства, произошло возгорание электропроводки.
Ранее труп пенсионерки 1934 года рождения нашли в ванной после тушения пожара на Кировоградской улице Москвы.