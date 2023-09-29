Жилой дом загорелся на юге Москвы

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Канал опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как высокое пламя полностью поглотило балконы на верхних этажах дома.

По информации канала, в горящем помещении могли находиться люди. На место пожара прибыли 12 машин МЧС и 10 карет скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

Утром в четверг, 28 сентября, пожар произошел трехкомнатной квартире на проспекте Космонавтов в Королеве. Пожарные спасли из горящей квартиры семерых человек, в том числе, троих детей. Троих пострадавших с разными степенями ожогов доставили в больницу , они находятся под наблюдением врачей.

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