05 августа 2024, 09:50

Жилой дом в Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения

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Около 30 жителей аварийного дома на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

«По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капремонта проводили работы. В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры», - объяснили в пресс-службе.

Жильцов временно разместили в образовательном учреждении, обеспечили едой и водой. Как сообщила «Фонтанка» , некоторых отправили на ночлег в дом престарелых.

Оказалось, что здание пытались признать аварийным с 2017 года. Подрядчик Фонда капремонта работал на объекте уже две-три недели, отметил 78.ru. Там делали перекрытия в подвале и на первом этаже. Но во время работ днем 4 августа одна из стен получила повреждения.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

Около двух часов ночи дом с трещиной частично обрушился. Новые повреждения заметили на крыше здания и межэтажных перекрытиях. На месте происшествия работают спецслужбы. В связи с обрушением на Большой Зелениной внесли изменения в схему дорожного движения. Проезд на перекрестке Малого проспекта с Большой Зелениной и Ижорской улицами закрыли.

Санкт-Петербург Обрушения
05 августа 2024, 09:16
Ростовский поджигатель травы попал на камеру. Огонь едва не перекинулся на дом
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В Ростовской области мужчина поджег сухую траву. Огонь едва не перекинулся на жилой дом, спасатели успели потушить пожар. Хулигана разыскали, но объяснить мотивы своего поступка он не смог. Видео с места происшествия показало МЧС России.

Мужчина устроил поджог в хуторе Большая Кирсановка прямо под объективом камеры видеонаблюдения. Он подъехал к дому на велосипеде, достал из кармана зажигалку, подпалил траву и быстро уехал.

Огонь быстро распространился на 50 квадратных метров. Спасатели потушили пожар, не дав перекинуться на жилье. Поджигателя вычислили. Объяснить цель поджога он не смог. Пресс-служба МЧС России сообщила, что ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов заявил 360.ru, что при сжигании сухой травы огонь распространяется с большой скоростью. Он посоветовал утилизировать прошлогоднюю растительность в компостной яме.

Пожары Преступления Лесные пожары МЧС РФ
05 августа 2024, 08:36
Поврежденный рабочими дом в центре Петербурга ночью получил новые разрушения
РИА «Новости»
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Аварийный дом в центре Санкт-Петербурга, жильцов которого эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада, ночью разрушился еще больше. Сильные повреждения заметили на крыше здания и межэтажных перекрытиях, сообщили «Известия».

Возле дома на улице Большой Зелениной, 1/44 работали сотрудники МЧС, Госжилинспекции и ГИБДД. По словам очевидцев, около двух часов ночи здание пришло в движение. Крыша деформировалась, стали разрушаться перекрытия.

«Прямо с четвертого этажа пошли перекрытия до первого. Можно увидеть, что в окне лежат кирпичи. Вокруг все в пыли. Наверху на крыше тоже пошло движение, крыша тоже частично обрушилась», - рассказал корреспондент Максим Бажанов.

Жильцов успели эвакуировать в предыдущий день из-за угрозы обрушения фасада. Источник «Известий» сообщил, что во время ремонтных работ снесли несущую стену, и это вызвало повреждения на всех шести этажах. Следком устроил процессуальную проверку.

Санкт-Петербург Недвижимость Ремонтные работы
05 августа 2024, 05:51
Медведь растерзал рыбака в Магаданской области
РИА «Новости»
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В районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь растерзал рыбака, напавшего хищника уже застрелили. Об этом РИА «Новости» рассказала управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.

«На лесной дороге недалеко от поселка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного», - сказала она.

На место происшествия направили сотрудника Госохотнадзора. Территорию обследовали, а через пять часов хищника обнаружили и ликвидировали. При проверке выяснилось, что именно этот медведь напал на человека.

Слободянюк пояснила, что жертвой нападения хищника оказался местный житель. Он возвращался с рыбалки, когда у него сломалась машина. Он решил в ночное время пойти пешком.

В регионе это уже не первое нападение медведей на людей. Прошлым летом погибли три человека, а четверых отправили в больницы. В последние годы популяция медведей в регионе сильно выросла.

Ранее нижегородский Минлесхоз сообщил об открытии 1 августа первого этапа сезона охоты на медведя , причем строго по лимитам и квотам. Можно будет добыть 369 особей.

Медведи Россия Рыбалка
05 августа 2024, 02:15
В Саратовской области неадекват похитил 9-летнего мальчика
РИА «Новости»
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В городе Балаково Саратовской области неизвестный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Местные жители искали ребенка несколько часов, сообщил Telegram-канал Shot.

«Неизвестный лысый мужчина вчера около десяти вечера подошел к девятилетнему Никите на улице Чапаева в городе Балаково и увел его в неизвестном направлении со словами: „В 9:00 домой пойдешь, переживать будут“», - написал канал.

Узнавшие о произошедшем местные жители организовали поиски мальчика в ближайших районах. Позже знакомый похитителя сообщил о его месте проживания.

Полицейские задержали подозреваемого в его квартире. Там же находился ребенок. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, местные жители рассказали, что странный мужчина постирал мальчику вещи.

В конце июня в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина пытался похитить школьника во дворе жилого дома, затащив его в машину. Мальчик сопротивлялся, за что получил от похитителя несколько подзатыльников. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.

Саратов Задержания Дети Волонтеры Мужчины Полиция

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