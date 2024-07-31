Жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши
В Пресненском муниципальном округе в центре Москвы поймали летучую мышь. Она через квартиру влетела в подъезд и напугала жильцов, сообщил источник 360.ru.
Около полудня в экстренные службы позвонила женщина. Она заявила, что в ее квартиру в доме по Мукомольному проезду, 2 попала летучая мышь. Потом, по ее словам, животное вылетело в подъезд. Из-за него соседи не решались выйти на лестничную площадку.
В итоге помощь спасателей не потребовалась. Москвичка своими силами поймала мышь и вызвала специальную службу. Вечером животное заберут, добавил источник 360.ru.
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