31 июля 2024, 13:25

Жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Пресненском муниципальном округе в центре Москвы поймали летучую мышь. Она через квартиру влетела в подъезд и напугала жильцов, сообщил источник 360.ru.

Около полудня в экстренные службы позвонила женщина. Она заявила, что в ее квартиру в доме по Мукомольному проезду, 2 попала летучая мышь. Потом, по ее словам, животное вылетело в подъезд. Из-за него соседи не решались выйти на лестничную площадку.

В итоге помощь спасателей не потребовалась. Москвичка своими силами поймала мышь и вызвала специальную службу. Вечером животное заберут, добавил источник 360.ru.

Накануне стало известно, как жительница Новой Москвы случайно принесла домой самку ядовитого паука. Черная вдова спряталась во фруктах, которые продавали на рынке, а попав в квартиру, отложила яйца. Женщина посадила мать с паучатами в банку и предложила местному зоомагазину.

Животные Москва
31 июля 2024, 13:40
Неизвестные препараты обнаружили в прямой кишке пациента в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ходе обследования пациента в одной из московских клиник в его прямой кишке обнаружили неизвестные препараты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Дополнительная информация по этому факту уточняется, добавил собеседник 360.ru.

Ранее индиец надул друга промышленным феном через задний проход , мужчина скончался на месте.

Больницы Москва
31 июля 2024, 13:09
«Машина уплыла, все унесло». Житель поселка в Карелии рассказал о потопе после ЧП с Дамбой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Местный житель Валерий П. рассказал 360.ru о том, как все произошло.

По словам Валерия, он должен был заступить в ночную смену, ночевал в одном доме, а жена с дочерью и двумя внуками находились в другом. Вода пришла, когда они спали.

Проснувшись и осознав, что происходит, он выбрался через окно и попытался добраться до близких, но еще с середины пути увидел, что они в порядке.

«Смотрю, они все живы, рукой мне махнули: „Не лезь!“» - рассказал собеседник 360.ru.

Близким мужчины помогли выбраться соседи. Затем за дочерью приехал зять. По словам Валерия, у него подмыло крыльцо дома, а баня и гараж просто ушли под воду.

«У меня машина уплыла, документы, дом, <…> лодка, гаражи - все унесло», - посетовал Валерий.

Он рассказал, что знает пострадавших. В частности, по его словам, пропала без вести жена коллеги, которого он и должен был сменить на работе.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об окончании поисково-спасательных работ и обнаружении тела последней пропавшей без вести.

Наводнения Республика Карелия
31 июля 2024, 12:28
Мигрант-аферист выстрелил в голову мужчине в Башкирии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В городе Кумертау в Башкирии мигрант-аферист выстрелил в человека из травматического пистолета. Очевидец произошедшего рассказал 360.ru, что мужчина давно терроризирует местных жителей.

По его словам, одна из пострадавших написала заявление на мигранта из-за мошенничества. Мужчина вычислил того, кто, по его мнению, побудил девушку это сделать, и начал ему угрожать. Когда они встретились, агрессор выстрелил в голову из травматического пистолета.

Очевидец уточнил, что после произошедшего у пострадавшего образовалась гематома за ухом, началась тошнота, рвота и головокружение, а также он периодически теряет сознание.

«Сотрудники полиции хотели возбудить дело по 213 статье УК РФ („Хулиганство“), а в прокуратуре сказали, что не пропустят», - посетовал он.

Собеседник добавил, что родственник нападавшего продавал наркотики в городе и был депортирован.

«Он и вся его семья на протяжении 20 лет терроризируют город Кумертау <…> Они квартиры переоформляют, на деньги кидают, машины отжимают, организовали вокруг себя преступную группировку, ходят с ружьем, пистолетами, пугают людей», - поделился он.

В пресс-службе МВД заявили, что доставили нападавшего в отдел и изъяли у него пистолет.

«Известно, что иностранный гражданин находится на территории России с нарушением миграционного законодательства и неоднократно привлекался к административной ответственности», - сообщили в ведомстве.

Мужчину оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране, но не стали выдворять.

Ранее в Москве таксист напал на пассажира и выстрелил в него из травматического пистолета. Инцидент произошел около аэропорта Шереметьево.

Башкирия Мигранты МВД РФ Мошенничество Россия Полиция
31 июля 2024, 04:54
«Шансов не было». Пять человек насмерть зажало между фурами в ДТП на Кубани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В крупном ДТП с фурами и легковым автомобилем на автодороге Славянск-на-Кубани — Крымск погибла семья из кубанской станицы — двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, во вторник, 30 июля, на трассе, соединяющий Славянск-на-Кубани и Крымск, образовался дорожный затор.

«Водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял крайним в пробке. Легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между двумя большегрузами», - уточнило ведомство.

Как сообщила «Российская газета» , легковушкой управлял 35-летний уроженец станицы Нижнебаканской, которого смогли опознать по водительским правам. В машине находилась его девушка и трое ее дочерей. По словам очевидцев, у них не было шансов выжить.

Ранее на Кубани погибли четыре человека , ставшие жертвами смертельной аварии на трассе в Кущевском районе.

В крупном ДТП с фурами и легковым автомобилем на автодороге Славянск-на-Кубани - Крымск погибла семья из кубанской станицы - двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.

Смертность Дети Грузовики ДТП Полиция Краснодарский край

Новости по теме