Жильцы квартиры в Ясенево пытались спастись от пожара через окно

Экстренные службы приняли вызов на Литовский бульвар около трех часов ночи. На подоконнике трехкомнатной квартиры на втором этаже сидели люди и просили о помощи, из окна шел густой черный дым. Заявители предупредили, что внутри могли находиться дети, так как там жила многодетная семья.

Один человек спасся через окно до приезда пожарных, еще одного спустили по трехколенной лестнице. Войдя в квартиру спасатели обнаружили сильное задымление и двух пострадавших в тяжелом состоянии. Горели личные вещи и мебель в коридоре на площади двух квадратных метров. В 03:14 ликвидировали открытый огонь.

В Театре сатиры 28 января загорелась крыша. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В интернете показали последствия пожара.