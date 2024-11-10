10 ноября 2024, 13:35

Жильцы дома в Раменском самостоятельно спаслись во время пожара

Пресс-служба МЧС
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Самостоятельную эвакуацию из загоревшегося частного дома в поселке Кратово Раменского городского округа провели трое женщин и двое подростков 13 и 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что всех пятерых после выхода из горящего здания передали врачам.

«В поселке Кратово загорелся частный дом. Три женщины и дети 13 и 15 лет самостоятельно выбрались из горящего здания. Все госпитализированы», - отметили в МЧС.

Пламя распространилось на площади в 150 квадратных метров. К тушению привлекли 20 специалистов и пять единиц техники.

Предварительной причиной возникновения огня назвали короткое замыкание электропроводки.

В ночь на воскресенье, 10 октября, в результате пожара в многоэтажном доме на Карельском бульваре на севере Москвы пострадали трое взрослых и четверо детей. Как сообщил источник 360.ru, пламя распространилось на площади в 20 квадратных метров. Огонь оказался настолько сильным, что обрушил стены между квартирами.

Пожары МЧС РФ Раменское
10 ноября 2024, 13:45
Склад загорелся в подмосковном селе Ям на 1200 «квадратах»
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар охватил склад в селе Ям городского округа Домодедово. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлекли 23 человека и пять единиц техники.

Пресс-служба опубликовала кадры с места происшествия. На них видно, что очаг пожара находился в большом металлическом ангаре. Пожарные приступили к тушению как внутри помещения, так и снаружи, проливая верхнюю часть склада.

Утром 10 ноября пламя охватило частный жилой дом в поселке Кратово Раменского городского округа. После возникновения огня из помещения самостоятельно эвакуировались три женщины и двое подростков 13 и 15 лет. Их забрали с собой прибывшие на место врачи.

В пресс-службе МЧС заявили, что предварительной причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Пожары МЧС РФ Город Домодедово
10 ноября 2024, 08:16
Пожар начался в здании ресторана в центре Москвы
РИА «Новости»
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Утром в воскресенье на территории ресторана в четырехэтажном доме в центре Москвы загорелась электрощитовая. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома № 13 по улице Никитской в Пресненском районе. По предварительным данным, в заведении загорелась электрощитовая, дым затягивает в подвальное помещение расположенной рядом консерватории.

Очевидцы на месте услышали хлопки, интенсивность возгорания увеличивается. На место прибыли спасатели, подробная информация уточняется.

Пожары МЧС РФ
09 ноября 2024, 20:16
Пожар произошел в Москве. Очевидцы сообщили о криках
РИА «Новости»
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На севере Москвы, в Дмитровском муниципальном округе, произошел пожар. Очевидцы рассказали об открытом огне и криках. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Местная жительница обратилась в экстренные службы в 19:39. Она увидела огонь из окон на пятом этаже соседнего дома. Послышались крики. Другой очевидец сообщил, что услышал звуки взрыва и почувствовал взрывную волну.

Выехавшие на место спасатели выяснили, что ЧП произошло в двухкомнатной квартире на последнем этаже дома на Карельском бульваре, 23, корпус 2. Они ликвидировали огонь. Мужчина и ребенок получили травмы.

Пожары Газ Взрывы Москва
09 ноября 2024, 18:36
Стали известны детали отравления многодетной семьи в Тверской области
РИА «Новости»
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Семья в городе Вышний Волочек Тверской области перед отравлением ужинала мясом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мать семейства не исключила, что оно стало причиной отравления семьи и смерти ее двухлетней дочери. Мясо ели все - она с мужем и трое детей. Продукт еще остался, его отправят на экспертизу.

Об отравлении семьи в Вышнем Волочке стало известно ранее в субботу, 9 ноября. После ужина накануне в больницу угодила вся семья, двухлетнего ребенка спасти не удалось. Остальных в тяжелом состоянии направили в тверскую больницу, расследованием занимается Следственный комитет.

В начале ноября в Московском районе Рязани неизвестным веществом отравилась семья из трех человек. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу, а его родители поступили в областную клиническую больницу.

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