12 мая 2024, 11:54

Жильцов многоэтажки в Белгороде начали эвакуировать из-за угрозы обрушения

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Многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде может полностью рухнуть. Под завалами после обрушения подъезда, предположительно, находятся люди. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, было попадание в жилое здание. Всех жильцов начали экстренно эвакуировать.

Обрушения Россия
12 мая 2024, 14:48
Пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали 10 пьяных подростков, устроивших массовую драку на Астраханской улице Саратова. Некоторые участники потасовки успели сбежать после прибытия на место сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что конфликт между молодыми людьми произошел вечером 11 мая. Полицию на место драки вызвали местные жители. В территориальный отдел доставили 10 человек.

В ходе разговора молодые люди признались, что конфликт возник между двумя несовершеннолетними, которые проводили вечер в частном заведении 19-летнего предпринимателя.

Двух подростков вместе с протоколами об административных делах за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте передали родителям. Против еще одного завели административное дело за пьянство на улице. Полиция начала проверку владельца заведения, который проводил мероприятие, где возник конфликт.

По данным сайта «Саринформ» , конфликт возник между посетителями развлекательного комплекса Avtodor Arena, где проходил фестиваль «Городской выпускной». Для выяснения отношений пьяные подростки вышли на улицу.

В начале мая группа пьяных мужчин устроила массовое избиение случайно встреченных по дороге подростков в Перми. Мать одного из пострадавших заявила, что у сына диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы дна левой глазницы и скуловой кости. Пермская полиция задержала двух участников нападения.

Саратов Драки Дети Полиция
12 мая 2024, 09:51
Мужчине выстрелили в лицо в одном из ТЦ Москвы
РИА «Новости»
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Конфликт между двумя мужчинами в одном из торговых центров Москвы привел к стрельбе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как два человека лежат на полу. У того, кто пытается прижать оппонента к полу, лицо в крови.

Автор ролика заявил, что окровавленный мужчина защищался. Ему выстрелили в лицо из травматического пистолета, патрон застрял в щеке.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Причина конфликта неизвестна.

В торговом центре «Амурский» в Омске пьяная посетительница напала на чужого ребенка. Женщина схватила ребенка за голову, а его отец оттолкнул нападавшую.

Позднее медики увезли ее в токсикологическое отделение.

Полицейские начали проверку.

Стрельба Мужчины Москва
12 мая 2024, 08:51
Самолет Москва — Гуанчжоу экстренно приземлился в Иркутске
РИА «Новости»
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Самолет рейса SU220 Москва — Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В воскресенье, 12 мая, в связи с технической неисправностью в аэропорту города Иркутска приземлился самолет Boing 777, который выполнял рейс Москва - Гуанчжоу. Из пассажиров никто не пострадал, причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются», - заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что вылет резервного рейса запланирован на 19:00 по местному времени.

Пресс-служба «Аэрофлота» заявила, что командир самолета принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания в одном из двигателей индикации уровня масла. Посадка прошла в штатном режиме, при работе обоих двигателей.

«На время ожидания резервного рейса пассажирам предоставили обслуживание в соответствии со стандартами компании, для них организовали размещение в гостинице, предоставили питание и напитки», - отметили в пресс-службе перевозчика.

Восточное межрегиональное Следственное управление СК России на транспорте в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по факту ЧП.

Днем ранее самолет рейса Котлас - Раменское экстренно сел в Кирове из-за неубранного шасси.

Самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Аэрофлот Самолеты
12 мая 2024, 08:13
Три человека попали в больницу после ДТП на Сиреневом бульваре в Москве
Телеканал «360»
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Утром 12 мая на востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ДТП случилось на Сиреневом бульваре. В районе дома № 23А столкнулись грузовик и легковушка, уточнил собеседник 360.ru.

В легковой машине, по его данным, травмы получили три человека. Двух пострадавших отвезли в Детскую Морозовскую больницу, еще одного человека доставили в ГКБ № 36. Информация о причинах ДТП уточняется.

Днем ранее водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани.

Грузовики ДТП Москва

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