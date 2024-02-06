Жильцов дома в Севастополе эвакуировали после взрыва газового баллона

«Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется», - заявил он.

Газовый баллон взорвался в одной из квартир дома по улице Леваневского, 18. Михаил Развожаев сообщил, что между первыми и вторым этажами обрушилась часть перекрытий. Общая площадь повреждений составила около 50 квадратных метров. Коммунальщики, по словам губернатора, перекрыли электро- и теплоснабжение, подачу газа и воды.

Взрыв газа без возгорания произошел в доме на улице Далгата в Дербенте. Пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.