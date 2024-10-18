18 октября 2024, 13:33

Жильцам ЖК в Люберцах, страдающим от нападения ворон, дали совет

Телеканал «360»
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Жители комплекса Pilot 918 в Люберцах готовят коллективное обращение, чтобы их защитили от ворон, забрасывающих их камнями с крыши. Каковы шансы, что на пернатых бандитов найдут управу, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам специалиста, за ситуацию должна нести ответственность управляющая компания, которая неизвестно зачем оставила мелкие камешки на крыше дома.

«Если управляющая компания туда насыпала щебень, а хорошо обученные вороны берут этот щебень и бросают - необходимо было, естественно, сразу же просчитать и принять меры для того, чтобы не наносить ущерб. Ну [ладно] там на стекло, а если бабушке на голову этот щебень упадет?» - задался вопросом собеседник 360.ru.

Соловьев предложил тем, кто уже пострадал от ворон, в досудебном порядке потребовать от управляющей компании возместить ущерб. Если выяснится, что щебень там именно из-за ее действий, то необходимо задокументировать повреждения и вызвать страховую компанию, после чего возмещать вред, включая моральный, через суд.

«Лучше всего объединиться в какой-то коллективный иск. Это будет гораздо более действенно, и придется не с каждым договариваться, а со всеми вместе. И это, уверен, будет не под силу управляющей компании. Придется все выплачивать», - подытожил юрист.

Ущерб от действий ворон, по словам местных жителей, растет с каждым днем. Люди хотят обезопасить себя, пока не произошло беды. Удастся ли им это, покажет время.

Люберцы Птицы Машины Квартиры
18 октября 2024, 10:15
Ростовские школьники-прогульщики унизили и обматерили 68-летнюю учительницу
РИА «Новости»
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Школьники из Шолоховского района Ростовской области грубо ответили учительнице, которая пыталась позвать их на уроки. Об этом сообщил Telegram-канал «Don Mash».

Педагог вышла во двор школы и обратилась к группе подростков, прогуливающих уроки. В ответ на замечание молодые люди стали унижать 68-летнюю учительницу, ругались матом и говорили пошлые шутки в адрес женщины.

Все происходящее они записывали на видео. На кадрах видно, что педагог даже не повысила голос в ответ на такое поведение учеников.

«Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу», - обратилась она к одному из подростков.

Директор школы в комментарии каналу заявила, что после публикации ролика начались две проверки. Одну проводят сотрудники полиции, а вторая проверка - внутренняя.

За оскорбление педагога наказать могут не только учеников, но и их родителей, добавили авторы поста.

Ранее в Таганроге третьеклассник обматерил учительницу во время проведения контрольной работы. Помимо словесных оскорблений, мальчик даже замахнулся на женщину ногой.

Школы Школьники Полиция
18 октября 2024, 08:10
Двое из семи членов экипажа перевернувшегося на Сахалине грузового судна погибли
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Два человека погибли из-за опрокидывания корабля в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба МСУТ СК.

Грузовое судно перевернулось в порту Корсаков 18 октября, на его борту находились семь человек. Двое из них погибли, одного пострадавшего поместили в больницу. Сейчас спасатели продолжают поиски еще четырех членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. По факту случившегося начала проверку транспортная прокуратура.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подтвердил , что судно опрокинулось из-за перегруза. По его словам, корабль перевозил щебень и песок. МЧС ведет поисково-спасательную операцию, на месте работают два буксира и спасательное судно.

Корабли Дальний Восток Следственный комитет России
18 октября 2024, 08:04
Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине
Telegram
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В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Судно перевозило щебень и песок, уточнил он. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна.

«На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, они находятся на спасательном судне. Судьба четырех пока неизвестна», - написал губернатор.

На месте ЧП идет поисково-спасательная операция: работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов.

Чуть позже Лимаренко уточнил, что спасатели доставили на берег троих спасенных членов экипажа. Их должны отправить в больницу.

Источник Telegram-канала Mash отметил, что еще одного из пропавших моряков после крушения судна также удалось найти. Специалисты продолжают поиски еще троих мужчин, пояснил он.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Дальний Восток
18 октября 2024, 06:59
Пожар вспыхнул на складе в Марьино
РИА «Новости»
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Ранним утром на складе в Марьино произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Возгорание произошло в административном здании на улице Перерва. На втором этаже здания расположен хостел. Огнеборцы проверили помещение, людей там не было. На третьем этаже обнаружили задымление.

Спасатели установили, что огонь вспыхнул сразу в нескольких очагах. Загорелись товары народного потребления на площади в 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит установить причины возгорания.

Накануне в гостинице в Тверском районе Москвы произошел пожар. Там загорелся короб вентиляции при проведении сварочных работ.

Спасатели Пожары

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