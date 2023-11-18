Жильцам обрушившегося дома в Астрахани начали приходить выплаты

«Сегодня начали производить положенные выплаты. Пострадавшим предоставляем медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. За каждой семьей закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов», - написал он.

Глава региона добавил, что восстановление документов жильцов пройдет в ускоренном упрощенном порядке, при необходимости им также помогут перевести детей в детсады и школы по месту проживания. Бабушкин отметил, что у многих собственников квартир пятиэтажки действует ипотека. Власти связываются с банками по каждому конкретному случаю.

Вопросы помощи пострадавшим курирует депутатский корпус. Губернатор пообещал, что в регионе сделают все возможное для того, чтобы «помочь астраханцам пережить эту трудную ситуацию».

Игорь Бабушкин добавил, что в доме было 80 квартир, где жили более 200 человек. Всем им в качестве временной меры предложили жилье в маневренном фонде. Эксперты оценят стоимость жилья и утраченного людьми имущества и определят общую выкупную стоимость. После этого собственники смогут решить, хотят они получить новую квартиру или денежную компенсацию.

Два подъезда пятиэтажного дома на площади Привокзальной в Астрахани обрушились вечером 16 ноября. Большинство жильцов удалось вовремя эвакуировать, погибла одна пожилая женщина, не успевшая спуститься.