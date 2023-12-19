19 декабря 2023, 03:10

«Жила среди могильных крестов». Полицейские спасли девочку в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Полицейские в Екатеринбурге забрали у матери-одиночки 13-летнюю девочку, которая прожила всю жизнь среди могильных крестов, принесенных в квартиру с кладбища. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Мать держала дочь в квартире без воды, газа и электричества. Коммунальные услуги не оплачивала, накопив долг почти в миллион рублей, уточнил канал. Помимо этого выяснилось, что девочка никогда не ходила в школу.

Полицейских вызвали соседи, когда услышали крики подростка. Также они рассказали, что женщина таскала домой с кладбища кресты и пасхальные яйца.

«Декорация уральской хтони: религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка», - такое описание дали квартире на канале.

Ребенка забрали сотрудники городского психоневрологического диспансера.

Ранее в Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка на съемной квартире и выбросила его в пакете в сугроб под окном дома. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Дети Екатеринбург
19 декабря 2023, 03:29
«Полураздетая и в наушниках». Жители Екатеринбурга нашли мертвую девушку во дворе дома
РИА «Новости»
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Жители Екатеринбурга обнаружили во дворе многоэтажного дома тело полураздетой девушки в наушниках. Об этом сообщило местное издание E1.ru.

Погибшую нашли под окнами многоэтажки на улице 40-летия Комсомола, 32г. По словам очевидцев, на вид девушке, предположительно, 25 лет.

После обнаружение тела они вызвали полицию и сотрудников скорой помощи. Мертвую девушку прикрыли.

Правоохранительные органы пока не дали комментариев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили. Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы, а также выяснят, когда наступила смерть ребенка - до или после рождения.

Смертность Екатеринбург
19 декабря 2023, 00:54
Школьника в Ивановской области намотало на тракторный вал
РИА «Новости»
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Восьмилетний ребенок погиб в Ивановской области, попав под работающий трактор. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в поселке Каменка утром 17 декабря. Учащийся второго класса залез под трактор, после чего попал под крутящийся вал отбора мощности и погиб.

В областном главке СК уточнили, что школьника рядом с работающим трактором оставил его дедушка, который привез мальчика на ферму, чтобы покормить скот. В машине работал карданный вал, который запустил оборудование для измельчения сена. В этот момент ребенок подошел к работающему мотору и получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дедушка погибшего школьника получил статус подозреваемого.

Ранее в Калужской области семилетний мальчик погиб после схода снежного массива с крыши одноэтажного дома в Калужской области. Он находился на улице в одиночестве без взрослых.

Бригада скорой помощи прибыла на место спустя 14 минут после происшествия, но медики лишь зафиксировали гибель школьника. Глава региона Владислав Шапша выразил свои соболезнования семье погибшего.

Дети Школьники
19 декабря 2023, 00:21
«Все было в осколках». Сопровождающая детей рассказала об аварии школьного автобуса в Башкирии и состоянии пострадавших
РИА «Новости»
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Крупная авария со школьным автобусом и грузовиком произошла в Башкирии. Автобус оказался сильно поврежден, но большинство детей отделались синяками и ушибами. Об этом «360» рассказала сопровождавшая школьников женщина.

По ее словам, пассажиры автобуса поняли, что что-то не так, когда водитель начал тормозить и пытался увернуться от стоящего впереди КамАЗа. Но это ему это не удалось, и уже через мгновение произошла авария. Удар был такой силы, что лобовое стекло было полностью разбито, а передняя часть салона сильно пострадала. Водителя прижало рулем, но он смог самостоятельно выбраться до приезда скорой помощи.

В момент ДТП дети были пристегнуты, так что никто не упал - всем удалось остаться на своих местах. Кто-то ударился о переднее сиденье, в некоторых детей попали осколки.

«Детей проверили врачи - у многих ушибы, синяки и все. Никто ничего себе не сломал. У пары ребят сотрясение мозга, они остались в больнице. Одной девочке зашили губу. Еще одной маленький осколок попал в глаз, его достали», - рассказала сопровождающая школьников.

По ее словам, в больнице осталась еще одна сопровождающая детей - она жалуется на головную боль. Врачи проверяют ее состояние.

Собеседница «360» рассказала, что после аварии автобус упал в овраг. Выбраться школьникам помогли люди из стоящих неподалеку машин.

«К нам сразу подбежали из тех машин люди, стали помогать. Открыли дверь, через переднюю дверь мы все вышли. Вмятина со стороны водителя закрыла проход. Мы через передние сиденья перелазили и выходили», - сообщила женщина.

Крупная авария с участием школьного автобуса произошла в понедельник, 18 декабря, на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе Башкирии. В результате ДТП пострадали семьи человек, в том числе шестеро детей.

Дети Башкирия ДТП Врачи Автобусы Школьники Машины Водители
18 декабря 2023, 23:39
«Постоянно были синяки». Тетя погибшей в Первоуральске двухлетней девочки рассказала, что скрывала ее мать
Unsplash
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Двухлетняя девочка стажа жертвой побоев в Свердловской области. Сначала ее мать заявила, что дочь получила травмы при падении с горки, но потом обвинила в избиении своего сожителя. Тетя девочки Алена рассказала «360», какая атмосфера царила в этой семье, и почему она не верит в виновность мужчины.

Девочка погибла в городе Первоуральске. Ее мать, Виктория, заявила, что дочь избил ее сожитель Иван. Мужчину арестовали по подозрению в убийстве. Его мать Наталья, как и тетя девочки, не верят в то, что именно он виноват в гибели ребенка.

Мать мужчины рассказала «360», что ее сын всегда ладил с детьми. О том, что происходит в этой семье, она узнала после разговора с Аленой. Та показала ей старые фотографии, на которых девочка была в синяках и ссадинах еще до знакомства Натальи с Иваном.

«Она мне сказала, что Иван 100% не виноват», - добавила женщина.

По словам тети, Виктория не ухаживала за детьми. Они постоянно были грязными и голодными. Мать часто на них кричала, летом оставляла надолго в песочнице, а зимой вообще не гуляла. Девочка всегда была с синяками, причем мать ребенка утверждала, что она якобы сама упала и ударилась. Также Виктория не водила детей в детский сад и к педиатру, а когда к ней появились вопросы со стороны ПДН, то переехала в другой город. После одного из визитов проверяющих девочке сломали нос, это было в 20-х числах октября.

«В ПДН не поставила ее на учет. Я ходила, узнавала», - заявила Алена.

По ее словам, гибель дочери никак не отразилась на Виктории.

«Она очень ходит веселая, как ни в чем не бывало. У человека ничего не произошло», - пояснила она.

Что касается задержанного, Алена была против, чтобы с ним оставляли детей, так как мужчина был наркоманом. Но позже дети ей рассказали, что «Ваня всегда защищал» погибшую девочку, когда мать на нее орала.

Алена предположила, что Виктория плохо относилась к детям потому, что они пошли в «отцовскую породу».

«Я точно уверена, что это она. Помогите нам, пожалуйста, наказать ее, а то она идет только по 156 статье. Ей детей могут отдать», - попросила женщина.

Алена упомянула, вероятно, уголовную статью, в которой говорится о жестоком обращении с детьми, их ненадлежащем воспитании.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, идет расследование. По версии следствия, мужчина избил девочку до смерти, а мать, когда узнала, вызвала скорую помощь. Расследование на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Смертность Дети Семья Свердловская область

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