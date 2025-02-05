В Санкт-Петербурге мигрант напал на нескольких женщин. Одна из пострадавших рассказала 360.ru о подробностях происшествия — по ее словам, агрессор явно принял ее за ребенка.

Мужчина пытался утащить пострадавшую в сторону от оживленной улицы и совершить над ней насильственные действия. Он испугался ее крика и убежал.

«Я почти уверена, что он спутал меня с ребенком. Думал, что ему не составит труда меня куда-то утащить», - добавила женщина.

К настоящему моменту в полицию заявили уже о четырех таких происшествиях. В одном из случаев приезжий напал на девушку, которая гуляла с ребенком.

По словам собеседницы 360.ru, подозреваемый либо живет, либо работает на соседней стройке. Он отрицает все обвинения - хотя несколько раз мужчину успели снять на видео во время его противоправных действий.

При нападении на девушку мужчина пытался спрятать лицо. Он также отворачивался в сторону от подъезда, где установлены видеокамеры.

«Отчет он себе отдавал, что совершает преступление. Он был трезвым, понимал, что делает», - отметила пострадавшая.

Ранее насильник напал на женщину в подъезде дома во Владивостоке. Мужчину арестовали.