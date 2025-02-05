05 февраля 2025, 01:55

«Жестокое насилие». Шведские власти — о стрельбе в школе, где погибли 10 человек

Unsplash
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Глава правительства Швеции Ульф Кристенсен на пресс-конференции высказался о смертельной стрельбе у школы в Эребру. Трансляцию его речи CNN-News18 разместил на YouTube.

Премьер назвал происшествие в школе «самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции».

«Мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми», - добавил Ульф Кристенсен Стрельба в школе в городе Эребру произошла во вторник, 4 февраля. Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане. Очевидцы рассказали, что в школу вошел человек в маске.

Позднее шведская полиция объявила, что при стрельбе погибли не менее 10 человек. Среди них, предположительно и сам нападавший.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер указал, что нападавший не был известен полиции. Власти королевства до сих пор не знают, почему он пошел на массовый расстрел.

Школы Швеция Полиция
04 февраля 2025, 23:51
«Спутал с ребенком». Мигрант напал на женщин в Петербурге и попал на видео
360.ru
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В Санкт-Петербурге мигрант напал на нескольких женщин. Одна из пострадавших рассказала 360.ru о подробностях происшествия — по ее словам, агрессор явно принял ее за ребенка.

Мужчина пытался утащить пострадавшую в сторону от оживленной улицы и совершить над ней насильственные действия. Он испугался ее крика и убежал.

«Я почти уверена, что он спутал меня с ребенком. Думал, что ему не составит труда меня куда-то утащить», - добавила женщина.

К настоящему моменту в полицию заявили уже о четырех таких происшествиях. В одном из случаев приезжий напал на девушку, которая гуляла с ребенком.

По словам собеседницы 360.ru, подозреваемый либо живет, либо работает на соседней стройке. Он отрицает все обвинения - хотя несколько раз мужчину успели снять на видео во время его противоправных действий.

При нападении на девушку мужчина пытался спрятать лицо. Он также отворачивался в сторону от подъезда, где установлены видеокамеры.

«Отчет он себе отдавал, что совершает преступление. Он был трезвым, понимал, что делает», - отметила пострадавшая.

Ранее насильник напал на женщину в подъезде дома во Владивостоке. Мужчину арестовали.

Санкт-Петербург Мигранты Женщины Мужчины
04 февраля 2025, 23:08
Дело об убийстве мальчика в Черняховске взяла на контроль местная прокуратура
Пресс-служба Следственного комитета
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Прокуратура Калининградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве семилетнего ребенка в Черняховске, который считался пропавшим без вести. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, мать мальчика сообщила правоохранительным органам о его исчезновении 3 февраля, рассказав, что после ссоры с родителями сын ушел из дома и не вернулся. Прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В результате поисков удалось обнаружить тело погибшего ребенка в болотистой местности на территории Черняховска.

Правоохранители задержали 42-летнего отчима мальчика по подозрению в убийстве. По данным прокуратуры в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Прокуратура также начала проверку органов системы профилактики.

Ранее в сети появилась запись, где мать мальчика незадолго до смерти угрожала ему расправой. Она также предупреждала сына, что его отчим скоро освободится с работы и приедет домой.

Уголовное дело Убийства Дети Прокуратура РФ Работа
04 февраля 2025, 22:42
Жительница Нижнего Новгорода умерла после анального секса со своим бывшим
РИА «Новости»
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В Нижнем Новгороде женщина скончалась в больнице из-за осложнений после анального секса. Об этом сообщило издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью 2 февраля 33-летняя нижегородка вызвала скорую медицинскую помощь с жалобами на боль. После госпитализации ей диагностировали осложненный перитонитом разрыв сигмовидной кишки. В ту же ночь в ходе срочной операции пациентка скончалась.

После смерти женщины медики сообщили в полицию о нетипичной травме.

Правоохранители направили тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу и допросили бывшего мужа женщины. Мужчина рассказал, что 31 января после совместного распития спиртных напитков бывшие супруги занялись анальным сексом. И только спустя два дня женщина пожаловалась на боль.

Ранее в Бразилии порнозвезда погибла после секса с двумя мужчинами. Партнеры девушки дали полиции противоречивые показания о случившемся.

Больницы Скорая помощь Женщины Мужчины Секс Полиция
04 февраля 2025, 20:55
Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина открыл стрельбу в районе улицы Кастанаевской на западе российской столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В Северо-западном административном округе и Центральном административном округе полиция объявила план «Перехват». Агрессор скрылся на автомобиле Mercedes черного цвета.

Источник 360.ru подчеркнул, что стрельба велась из автоматического оружия. Муниципалитет российской столицы пока происшествие не комментировал.

Предварительно, неизвестный мужчина начал стрелять у жилого дома. После этого он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мужчина в военной форме открыл стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.

Стрельба Мужчины Оружие Полиция Москва

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