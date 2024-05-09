Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве

Легковой автомобиль Lada Granta и микроавтобус «Газель» с пассажирами столкнулись около поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в минувшую среду, 8 мая.

На месте ДТП от полученных травм умерла пассажирка «Газели», еще пять человек из этой же машины забрали в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

О причинах столкновения машин в ведомстве не сообщили. В пресс-службе пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции еще разбираются в причинах аварии.

Сразу две крупные аварии произошли в Москве в четверг, 9 мая. В районе Владыкино на северо-востоке столицы столкнулись восемь машин. Жертвами ДТП стали два человека.

Пять полос движения на 81-м километре МКАД перекрыли устроившие массовое столкновение 15 легковых и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал.