15 декабря 2024, 01:53

Жесткое столкновение двух микроавтобусов под Краснодаром попало на видео

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Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись на трассе в Кореновске Краснодарского края. Видео с места происшествия разместил официальный Telegram-канал местного управления МВД.

Как уточнили в полиции, авария произошла на трассе М4 «Дон» по направлению в сторону Краснодара. Предварительно, безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства не выдержал 59-летний водитель микроавтобуса Renault. Он врезался в микроавтобус марки Iveco. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее иномарка насмерть сбила мальчика в Новой Москве. Водитель была пьяна.

ДТП Краснодарский край
14 декабря 2024, 19:42
Один человек пострадал при пожаре в Гольянове
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Спасатели вывели одного пострадавшего из горящего дома на Камчатской улице в Гольянове. об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар вспыхнул на кухне одной из квартир в девятиэтажке. О ЧП в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть к очагу возгорания.

Огонь успел охватить восемь «квадратов», горели вещи и мебель. Пламя быстро ликвидировали.

Ранее в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, огонь распространился на площади два квадратных метра.

Спасатели Пожары МЧС РФ Квартиры
14 декабря 2024, 16:43
Подстанция загорелась в центре Москвы
Global Look Press
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В субботу в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, возгорание распространилось на площади два квадратных метра.

Возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия спасателей. Причины происшествия устанавливаются.

«Самостоятельно эвакуировались около 100 человек, Производится выпуск дыма», - сообщил источник.

В результате никто не пострадал.

Ранее на видео попала охваченная огнем многоэтажка во Фрязине.

Пожары Москва
14 декабря 2024, 13:00
Охваченная огнем многоэтажка во Фрязине попала на видео
Телеканал «360»
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Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке во Фризино. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«По-видимому, загорелся утеплитель на трубах вследствие халатности при сварке», - рассказал очевидец.

К месту ЧП прибыли три пожарных расчета. По словам местных жителей, пламя быстро потушили. На кадрах видно, что одна часть дома сильно обгорела.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что во Фрязине на пересечении улиц Советская и Центральная загорелась кровля многоэтажки на 250 квадратах. Дом - строящийся. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве. ЧП произошло на улице Василисы Кожиной.

Пожары Видео Фрязино
14 декабря 2024, 11:41
Мужчину придавило плитой на стройке на юго-востоке Москвы
Global Look Press
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Утром в субботу, 14 декабря, плита придавила мужчину на строящемся объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в районе Печатники, рядом с домом 18/1 по Угрешской улице. Заявитель сообщил, что мужчину придавило плитой.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего, он находился в сознании. Состояние мужчины неизвестно, подробная информация о ЧП уточняется.

В сентябре бетонная плита придавила двух школьников в Саратове, один из подростков скончался.

Мужчины Москва

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