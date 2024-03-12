Жесткое ДТП с пьяным водителем произошло в Екатеринбурге

По его словам, пьяный водитель Honda пытался повернуть на улицу Грибоедова на красный свет, обогнав с правой стороны остановившиеся машины и начав маневр. В это время он столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которая пересекала перекресток на зеленый свет.

В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей. Очевидец добавил, что у водителя Honda диагностировали ушиб грудной клетки, а владельца Toyota доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы.

«Водители доставлены в 36 ЦГБ», - сообщили в ГАИ Екатеринбурга.

Полиция начала проверку.

Ранее водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы. Его спровоцировала автоледи на Nissan Qashqai.