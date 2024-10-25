25 октября 2024, 09:24

Жесткое ДТП с пожаром произошло на МКАД. Есть пострадавший

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Легковая машина и «Газель» столкнулись на 101-м километре МКАД утром 25 октября. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

После столкновения «Газель» загорелась, а водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие спасатели потушили огонь, успевший охватить четыре квадратных метра, а также деблокировали пострадавшего.

Сейчас на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

Пожары ДТП МЧС РФ
25 октября 2024, 05:06
В Хакасии медведь залез во двор частного дома
Freepik
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В Хакасии медведь залез на участок частного дома и напугал собаку. Видео опубликовал Telegram-канал Абакан24, с которыми кадрами поделились владельцы коттеджа.

Происшествие произошло в селе Июс Орджоникидзевского района.

«Люди подъехали к дому, зашли в ограду и увидели огромного косолапого в темноте. К счастью, медведь напугался не меньше и быстро покинул чужие владения», - уточнил канал.

Хозяева отпустили собаку с цепи на случай, если хищник вернется. При этом неизвестно, вернулся ли медведь в лес или ушел гулять по селу.

Ранее в США медведица с тремя медвежатами проникли в жилой дом. Жильцы находились в это время с входной дверью. Пожилой хозяин попытался прогнать хищников, но медведица набросилась на него и покалечила.

В Якутии охотник скончался после нападения бурого медведя, проникшего в лесной дом через окно. В конце сентября хищник насмерть задрал работника базы отдыха в Кемеровской области.

Медведи Собаки Россия
25 октября 2024, 04:15
Собаки загрызли женщину в Тульской области
РИА «Новости»
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Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки. Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Тело потерпевшей находилось на улице Драгушиной со следами многочисленных укусов. Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». После осмотра места происшествия следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. Руководитель следственного управления Владимир Усов взял расследование на контроль.

К делу подключилась прокуратура Тульской области.

Пресс-служба сообщила, что она проверит работу уполномоченных органов и проконтролирует отлов безнадзорных собак.

В Якутии после нападения собак умерла 12-летняя девочка. Из-за тяжелых травм врачи ввели ее в искусственную кому, но не смогли спасти.

Уголовное дело Убийства Собаки Животные
24 октября 2024, 19:13
Смертельную драку в челябинском магазине сняли на видео
СУ СК России по Челябинской области
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В Челябинской области конфликт между покупательницей и незнакомцем в магазине закончился убийством. Во время драки мужчина достал нож и смертельно ранил гражданского мужа женщины. Брат погибшего поделился с 360.ru подробностями случившегося.

Перепалка началась в магазине в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Женщина позвала на помощь мужа.

«Зашли в магазин, произошел конфликт, началась драка. Проигравший всегда берет нож - таковы правила. Вот и все собственно», - пояснил брат убитого.

По его словам, оружие у предполагаемого убийцы лежал в куртке. После драки на кулаках, которую мужчина начал проигрывать, он достал нож и начал бить им наотмашь.

Брат погибшего добавил, что убийца может избежать тюремного заключения, поскольку изъявил желание подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции. После произошедшего, по его словам, с семьей до сих пор никто не связывался и не приносил извинений.

Ссора произошла 19 октября. На записи, оказавшейся в распоряжении 360.ru, мужчина в черном стоял у прилавка, когда в магазин вошел еще один посетитель вместе с женщиной. Она неожиданно ударила незнакомца и, судя по всему, стала высказывать ему претензии. Спутник женщины напал на оппонента, и в разгар потасовки мужчина в черном ударил его ножом в шею.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Уголовное дело Убийства Челябинск
24 октября 2024, 17:06
Гуф извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке
РИА «Новости»
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Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке и сотрудниками полиции. Видео с ним опубликовал в Telegram-канале адвокат Сергей Жорин.

«Каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по интернету. И немного… не немного, а стыдно очень перед всеми», - отметил Гуф.

Ранее на исполнителя составили протокол о мелком хулиганстве , по которому ему грозит до 15 суток ареста.

В ночь на 23 октября, по предварительным данным, рэпер приехал в Апрелевку и попытался навязчиво познакомиться с девушкой, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Прибывшего мужчину Гуф ударил по уху. Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Нарколог Алексей Казанцев предположил, что исполнитель страдает зависимостью , из-за которой и ведет себя агрессивно.

Драки Полиция Рэпер Гуф

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