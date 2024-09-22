Жесткое ДТП с опрокидыванием фуры и мусоровоза произошло на МКАД

ДТП произошло на внутренней стороне 10-го километра МКАД, в районе съезда 11. Ведомство опубликовало видеозапись со случившимся. Мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. На место прибыли оперативные службы.

В московском Дептрансе отметили, что информация о пострадавших пока уточняется. Пресс-служба рекомендовала автомобилистам выбирать пути объезда, так как движение сейчас осуществляется только по одной полосе.

Ранее автомобиль Mitsubishi Outlander столкнулся в Нижегородской области с фурой Scania. Авария произошла на проспекте Ленина в Дзержинске. Легковушка во время обгона грузовика врезалась в него, после чего вылетела на обочину и въехала в дерево. В ДТП пострадал 72-летний пассажир Mitsubishi.

Крупная авария произошла МКАД - на трассе столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.