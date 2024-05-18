18 мая 2024, 00:29

«Жесткие меры». Детсад в Дмитрове проверят из-за толкнувшей ребенка воспитательницы

Unsplash
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В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница детского сада «Звездный» применила физической насилие по отношению к ребенку. Об этом сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Telegram-канале.

Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.

«Проведем проверку в учреждении. К виновным будут приняты самые жесткие меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись!» - подчеркнул Поночевный.

По данным Telegram-канала «ЧП Дмитров», воспитательница толкнула ребенка. Автор видеоролика пообещала обсудить случившееся с директором, чтобы руководство учреждения приняло меры.

Подобный случай произошел в феврале в Уссурийске. В социальных сетях появилось сообщение о жестоком обращении с трехлетним ребенком в частном детском саду. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Дети Видео Детские сады Дмитров
18 мая 2024, 00:03
Военная полиция прибыла на территорию академии связи в Петербурге
Pixabay
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Экстренные службы продолжают работу на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где ранее произошел взрыв. К месту происшествия проехала машина военной полиции, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, у академии стоит пожарная спецтехника, территорию вокруг оцепили. Очевидец рассказал, что услышал вечером сирены скорой помощи и увидел реанимобили на территории академии.

«Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал», - рассказал РИА Новости очевидец.

Причиной взрыва на территории академии на улице Обручевых стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Информация о громком хлопке поступила в дежурную службу около 20:00.

Санкт-Петербург Военные Взрывы Машины Полиция
17 мая 2024, 23:09
Стало известно о состоянии сбежавшей от родных чеченки Лии Заурбековой
РИА «Новости»
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Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, вышла на связь. Ее адвокат Наталия Тихонова заявила в беседе с РБК, что подопечная находится не в России.

«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», - сказала она.

Заурбекова ушла из дома 13 мая в связи с психологическим и физическим давлением. Родные объявили Лию в розыск, соврав полицейским, что дочь несовершеннолетняя. Оказалось, что на самом деле девушке 19 лет.

Она обратилась в правоохранительные органы. После этого ее родственники пришли в ОМВД по району Нагатино-Садовники в Москве, где находила Лия, и окружили здание. Родные хотели увезти девушку обратно в Чечню.

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, вышла на связь. Ее адвокат Наталия Тихонова заявила в беседе с РБК , что подопечная находится не в России.

Адвокаты Чечня Россия Москва
17 мая 2024, 22:42
«Ушла и не вернулась». Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени
Freepik
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Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку нашли живой. Эту информацию опубликовали на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Утром 17 мая школьница вышла из дома и не вернулась.

«Приметы: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», - по такому описанию девочку искали волонтеры.

С собой у нее также был розовый рюкзак с балериной. Подробности нахождения ребенка не приводятся.

Ранее 14-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее ищут с 17 апреля. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», подросток пропал в Мурино Всеволожского района. Рост школьницы 160 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. В последний раз ее видели в черных кедах, черной куртке и серых джинсах.

Тюмень Дети
17 мая 2024, 22:25
В Новой Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней школьницы
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Новой Москве. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного СК.

По данным следователей, происшествие случилось 16 мая на улице Липовый парк. Мужчина оказался в лифте вместе со школьницей, где надругался на ней. После случившегося он скрылся с места преступления.

Девочка рассказала о происшествии родителям. Они сразу же обратились в полицию.

«Следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб личность мужчины установлена, он задержан», - сказано в публикации.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее 15-летний юноша в Новосибирске надругался над восьмилетней девочкой. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел МВД. По данным следствия, подросток напал на ребенка в безлюдном месте и изнасиловал.

Дети Россия Мужчины Изнасилования Полиция Москва

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