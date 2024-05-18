«Жесткие меры». Детсад в Дмитрове проверят из-за толкнувшей ребенка воспитательницы

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Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.

«Проведем проверку в учреждении. К виновным будут приняты самые жесткие меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись!» - подчеркнул Поночевный.

По данным Telegram-канала «ЧП Дмитров», воспитательница толкнула ребенка. Автор видеоролика пообещала обсудить случившееся с директором, чтобы руководство учреждения приняло меры.

Подобный случай произошел в феврале в Уссурийске. В социальных сетях появилось сообщение о жестоком обращении с трехлетним ребенком в частном детском саду. Правоохранители возбудили уголовное дело.