27 ноября 2023, 11:01

Жертвой урагана в Крыму стал один человек

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Один крымчанин погиб из-за шторма. Об этом заявил советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу», - отметил он.

По его словам, мужчина погиб после того, как решил посмотреть на шторм и волны на Черном море.

Крючков назвал большой трагедией непогоду в Крыму , которая принесла полуострову серьезные разрушения. По его словам, в регионе еще никогда не было такого шторма.

Более 400 тысяч крымчан остались из-за циклона без света , непогода и сильный ветер повредили электросети. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме для устранения неполадок.

Из-за буйства стихии глава региона Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации, сообщил RT. Общественный транспорт в Крыму перешел на режим работы выходного дня. Советник Аксенова Олег Крючков призвал жителей полуострова не выезжать на личном транспорте из дома.

Крым Шторм Погода
27 ноября 2023, 12:13
Обрушение трехэтажного дома в Сочи сняли на видео
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В Лазаревском районе города-курорта Сочи из-за шторма рухнул трехэтажный дом. Жители успели выйти и забрать самое необходимое, сообщили «Известия».

На пляже в поселке Лоо рухнул эллинг, волны разнесли мощеную набережную и скамейки на ней. Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале , что ветер повалил около 70 деревьев, повредил кровлю некоторых домов и остановочные павильоны.

В Адлере затопило апартаменты. В интернете появилось видео , на котором морская волна разбилась о стены первого этажа.

Трехэтажный дом находился в Лоо и пострадал от шторма на юге России. Очевидцы заявили, что вода подмыла землю под зданием, из-за этого в стенах появились трещины. Жильцов дома заранее эвакуировали, за обрушением наблюдали сотрудники МЧС России.

На кадрах видно, как стены развалились в считанные минуты. Люди забрали самое необходимое - мебель осталась под обломками.

Сочи Видео Погода Недвижимость Краснодарский край
27 ноября 2023, 12:08
Потоки воды на улицах Адлера снесли автомобили и мусорные баки
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Улицы Адлера затопило из-за урагана, потоки воды уносят деревья, машины и мусорные баки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Из-за шторма затопило первые этажи зданий. Издание опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия урагана. Потоки морской воды сносят все на своем пути: волны с легкостью перемещают как скамейки, так и автомобили.

«Пошла волна, две пошли», - сообщила очевидица.

Ранее из-за шторма затопило комплекс апартаментов. Пользователи Сети опубликовали видео, на котором волны добрались почти до самых верхушек пальм. Потоки воды унесли песочницу и другие объекты инфраструктуры. Мощные волны разбились о жилые здания, полностью затопив первый этаж.

По словам местного жителя, из-за непогоды люди в комплексе оказались отрезаны от внешнего мира, ураган заблокировал их в здании. Они не могут спуститься на первые этажи из-за потоков морской воды и штормового ветра.

Сочи Шторм
27 ноября 2023, 11:55
Москвич нашел огромную иглу внутри купленного стейка
Freepik
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Москвич заказал стейки в одной из крупных столичных сетей и во время приготовления заметил в мясе большую иглу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 30-летний мужчина купил стейк в фирменном магазине, воспользовавшись приложением. Курьер доставил на дом два куска мяса.

Мужчина начал жарить стейки и в одном из них заметил крупную торчащую металлическую иглу, размер которой составлял примерно три сантиметра.

В итоге москвич вернул стейк продавцу и сообщил о случившемся в полицию.

Авторы Telegram-канала предположили, что игла могла оказаться в мясе во время производства. Специалисты используют похожие инструменты, когда накачивают мясо солевыми растворами.

Ранее производители пельменей организовали дополнительные служебные проверки после получения негативных результатов исследования Роскачества. Бренды решили перепроверить данные о патогенных бактериях в их продукции.

Продукты Москва 2023
27 ноября 2023, 11:52
Обитатели Севастопольского аквариума погибли из-за термального удара и морской воды
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Холодная морская вода затопила исторический зал Севастопольского аквариума. Животные погибли из-за термального удара, сообщил РИА «Новости» собственник — директор аквариума Юрий Кравцов.

Холодная морская вода затопила исторический зал Севастопольского аквариума. Животные погибли из-за термального удара, сообщил РИА «Новости» собственник - директор аквариума Юрий Кравцов.

«Пострадал исторический третий зал. Это зал, который находится со стороны моря. <…> Пошла холодная морская вода, они пресноводные, пошла холодная морская вода - термальный удар, и все», - сказал он.

Волны, по словам директора, разрушили кровлю и затопили третий зал Севастопольского аквариума на полтора метра. Под водой оказались насосы, обогреватели и розетки. Юрий Кравцов заявил, что учреждение осталось без электричества.

В пострадавшем от стихии зале, по его словам, обитали 800 тропических пресноводных животных 40-50 видов с четырех континентов. Погибли 11 панцирных щук и большие пираньи. Юрий Кравцов заявил, что повреждения восстановят не раньше апреля 2024 года.

Крым попал под влияние средиземноморского циклона. На полуостров обрушился шторм с ураганным ветром. Власти ввели режим ЧС. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастопольском аквариуме из-за затопления третьего зала погибли более 500 особей.

Черное море Крым Погода Животные Севастополь

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