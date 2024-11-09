Жертвой отравления многодетной семьи в Вышнем Волочке стала двухлетняя девочка

Членов семьи доставили в больницу в ночь на 9 ноября со рвотой и высокой температурой. В отделение поступили мама с папой, четырехлетняя девочка, восьмилетний брат и их двухлетняя сестра.

Врачи не смогли спасти самую младшую девочку. Мальчик и женщина сейчас находятся в реанимации. Дома у пострадавшей семьи сейчас работают следователи, причина отравления устанавливается.

Несколько дней назад семья из трех человек отравилась неизвестным веществом в Московском районе Рязани. Скорая помощь увезла ребенка в областную детскую клиническую больницу, а женщину и мужчину - в областную клиническую больницу.

По предварительным данным, в квартире сломалась вытяжка, а причиной случившегося стало отравление бытовым газом.