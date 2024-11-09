09 ноября 2024, 14:35

Жертвой отравления многодетной семьи в Вышнем Волочке стала двухлетняя девочка

РИА «Новости»
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В Вышнем Волочке семья отравилась неизвестным веществом, двухлетняя девочка умерла в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Членов семьи доставили в больницу в ночь на 9 ноября со рвотой и высокой температурой. В отделение поступили мама с папой, четырехлетняя девочка, восьмилетний брат и их двухлетняя сестра.

Врачи не смогли спасти самую младшую девочку. Мальчик и женщина сейчас находятся в реанимации. Дома у пострадавшей семьи сейчас работают следователи, причина отравления устанавливается.

Несколько дней назад семья из трех человек отравилась неизвестным веществом в Московском районе Рязани. Скорая помощь увезла ребенка в областную детскую клиническую больницу, а женщину и мужчину - в областную клиническую больницу.

По предварительным данным, в квартире сломалась вытяжка, а причиной случившегося стало отравление бытовым газом.

Дети Больницы Врачи
09 ноября 2024, 14:50
Режим ЧС ввели в Пятигорске после взрыва в жилом доме
Пресс-служба МЧС
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Режим ЧС муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале.

Глава города провел оперативное совещание. Жильцов пострадавшего дома пустили в квартиры за документами и вещами под присмотром сотрудников МЧС.

«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня», - написал Ворошилов.

Он подтвердил, что в результате взрыва и пожара погибла одна из жительниц дома.

«Одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум оказали амбулаторную медицинскую помощь», - подчеркнул Булгаков.

Мэр Пятигорска добавил, что в результате взрыва повреждения получили 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

Специальная лаборатория оценит степень повреждений. Организовали пункты временного размещения. Из Ставрополя для пострадавших направили опытного ожогового хирурга.

Взрыв в доме Пятигорска прогремел утром в субботу, 9 ноября. Волна от детонации выбила часть стен в квартирах двух подъездов и повредила окна. Начавшийся после взрыва газа пожар распространился на площади в 50 квадратных метров. Пламя потушили прибывшие на место спасатели.

МЧС РФ Взрывы Пятигорск
09 ноября 2024, 13:37
Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане
Telegram
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Предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Казахстане стала техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, ЧП произошло в ходе учебно-тренировочного полета неподалеку от государственной границы с Россией.

В Минобороны отметили, что вертолет находился в ведомстве Военного института Сил воздушной обороны страны. В результате происшествия один человек погиб и еще двое попали в больницу.

В пресс-службе выразили соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего. Семьям пострадавших пообещали оказать необходимую помощь. На месте крушения работает межведомственная служба, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее МЧС Казахстана опубликовало кадры тушения вертолета Ми-8 после жесткой посадки. На них можно увидеть, что огонь охватил винтокрылую машину полностью.

Вертолеты Казахстан
09 ноября 2024, 12:45
Младенец в Москве умер после кормления смесью
РИА «Новости»
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Двухмесячный младенец в Москве скончался спустя 10 минут после кормления детской смесью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Дмитровском районе столицы в минувший четверг, 7 ноября, жительница дома на Карельском бульваре покормила грудничка из бутылки и уложила спать.

Спустя 10 минут она обнаружила, что дочка перестала дышать. Женщина вызвала скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть девочки.

Правоохранители по факту ЧП начали проверку. Известно, что семья на учете в полиции не состояла, родители погибшего ребенка ранее не были судимы.

Ранее в российской столице умерла годовалая девочка , которую мать на кухне угостила кусочком сыра во время обеда. Ребенок подавился и начал задыхаться. Самостоятельно извлечь пищу из дыхательных путей женщина не сумела, ее дочь погибла до прибытия медиков.

Дети Скорая помощь
09 ноября 2024, 12:37
Поврежденную взрывом газа многоэтажку в Пятигорске сняли на видео
Телеканал «360»
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Взрыв газа в девятиэтажном доме Пятигорска повредил 22 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщила пресс-служба ставропольского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что очаг взрыва находился на четвертом этаже. В помещении, где взорвался газ, после детонации начался пожар. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях. Пострадавшее от огня помещение выгорело.

По всей видимости, пожар оказался очень сильным, потому что его следы заметны на балконе пятого этажа. В остальных пострадавших квартирах выбило стекла и перекосило ставни окон.

Осколки и обломки упали на детскую площадку рядом с пострадавшей многоэтажкой. На месте работают спасатели, которые занимаются разбором завалов внутри помещений. Также на место прибыли следователи.

В пресс-службе ставропольского МЧС уточнили, что в результате взрыва газа и последующего пожара пострадали четыре жителя, один из которых скончался по пути в больницу. Еще один человек находится в медицинском учреждении, двум оставшимся врачи назначили амбулаторное лечение.

Взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске прогремел в субботу, 9 ноября. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пострадала женщина, которая находится в состоянии средней тяжести. В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что пожар после детонации распространился на площади в 50 квадратных метров. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали.

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