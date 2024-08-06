06 августа 2024, 18:34

Жертвой ДТП в Краснодарском крае стал ребенок

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Четыре автомобиля столкнулись на автодороге «Кавказ» около Армавира, в результате погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в ДТП пострадали 11 человек. После смертельной аварии возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю отметили, что ДТП произошло днем, пострадавшим оказывают медпомощь. Точное количество полученных ими травм и степень тяжести пока устанавливаются.

На место прибыл следователь СКР по краю, ведомство выяснит все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее большегруз врезался в автомобиль Kia Ceed на дороге в Новошахтинске Ростовской области. В результате легковушку смяло, погибли 39-летняя женщина и мальчик шести лет. Из-за аварии также пострадали трое детей, их доставили в больницу.

Дети ДТП Краснодарский край
06 августа 2024, 18:37
Пристававшего к пассажирке московского таксиста арестовали на 10 суток
Читайте нас в: Google Новости
Таксиста, пристававшего к пассажирке, арестовали на 10 суток за неповиновение полицейскому. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина отказался выполнять законные требования правоохранителя проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению.

«Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел», - передали в пресс-службе.

Арестованный таксист попросил пассажирку показать грудь для «оплаты» поездки. Мужчина неоднократно приставал к женщинам, снимал домогательства на видео и публиковал их в Сети. В суде назвали действия мужчины минимум унижением достоинства клиенток.

Выяснилось, что мужчина жил в Дагестане в городе Избербаше, а затем переехал в Москву. Удостоверение таксиста он получил в 2020 году. Водитель успел насобирать несколько штрафов и привлечь внимание приставов.

Ранее инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал женщинам, как защитить себя от агрессивного таксиста. Специалист поделился необычной «тактикой котика».

Домогательства Суд Видео Такси Полиция Москва
06 августа 2024, 17:56
Женщина схватилась за нож с полки магазина в Москве и угрожала продавщице
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Росгвардии задержали в Новой Москве женщину, угрожавшую ножом продавщице магазина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из супермаркета и незамедлительно прибыл на место. От администратора магазина он узнал, что женщина, которую до этого не раз ловили на попытках украсть что-то, угрожает ножом продавщице. Стражи порядка задержали ее.

Угрожавшей оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Московской области. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

На видео с камер, оказавшемся в распоряжении 360.ru, можно увидеть, что нож женщина взяла в этом же супермаркете.

Накануне в Приморском крае пьяный мужчина угрожал тесаком детям , попросившим его подать мяч.

Женщины Росгвардия Магазины
06 августа 2024, 17:23
Легкомоторный самолет пропал в Приморском крае
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Приморский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело из-за исчезновения легкомоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, самолет BRISTELL RG летел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. В районе Лысой горы, расположенной уже в Приморье, воздушное судно с пилотом и пассажиром на борту перестало выходить на связь. Первичные поисково-спасательные мероприятия не дали результатов.

Ранее в Карачаево-Черкесии недалеко от Медового водопада нашли разбившийся легкомоторный самолет. Оба человека, находившихся на борту, погибли.

Самолеты Следственный комитет России
06 августа 2024, 14:45
Стала известна причина пожара на рынке в Краснодарском крае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар на рынке в Туапсе разгорелся из-за того, что в одной из торговых точек возникли проблемы с проводкой. Об этом 360.ru рассказал источник.

«Произошло короткое замыкание в одной из торговых точек», - отметил он.

По данным пресс-службы МЧС, огонь распространился на площади в 950 квадратных метров. С рынка самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте ЧП работают 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. В пресс-службе указали, что специалисты локализовали возгорание.

Ранее пожар разгорелся в гаражном кооперативе в Ханты-Мансийске. Из-за конструктивных особенностей сооружений огонь быстро распространялся и охватил соседние постройки. В ликвидации возгорания участвовали 26 огнеборцев и семь спецмашин.

Пожары МЧС РФ Краснодарский край

Новости по теме