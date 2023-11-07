Жертвой аварии в Свердловской области стал спикер гордумы Североуральска

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Серов - Североуральск - Ивдель в Свердловской области. Как сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД в своем Telegram-канале , на месте погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что на дороге столкнулись автомобили Lada и Hyundai. В причинах аварии разбираются сотрудники полиции.

ТАСС уточнил, что в аварии погиб спикер городской думы Североуральска Виктор Ильин, избранный от партии «Единая Россия». Об этом агентству сообщили в муниципальном парламенте.

По данным Telegram-канала EAH, депутат в момент аварии находился в машине вместе с супругой. Сейчас женщина находится в больнице, о ее состоянии ничего не известно.

Издание «Вечерние ведомости» напомнило, что Ильин стал третьим спикером городской думы Первоуральска, который скончался при странных обстоятельствах за последние два года. В октябре 2021-го покончила с жизнью занимавшая пост председателя муниципального парламента Елена Балбекова, а в марте прошлого года от внезапной остановки сердца умер Александр Злобин.

Погибший в аварии Виктор Ильин несколько раз избирался в городскую думу Североуральска в качестве самовыдвиженца и регулярно критиковал городскую администрацию. На выборах 2022 года он вошел в число кандидатов от партии «Единая Россия» и снова прошел в парламент.