07 ноября 2023, 13:44

Жертвой аварии в Свердловской области стал спикер гордумы Североуральска

«ВКонтакте»
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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области. Как сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД в своем Telegram-канале, на месте погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Серов - Североуральск - Ивдель в Свердловской области. Как сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД в своем Telegram-канале , на месте погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что на дороге столкнулись автомобили Lada и Hyundai. В причинах аварии разбираются сотрудники полиции.

ТАСС уточнил, что в аварии погиб спикер городской думы Североуральска Виктор Ильин, избранный от партии «Единая Россия». Об этом агентству сообщили в муниципальном парламенте.

По данным Telegram-канала EAH, депутат в момент аварии находился в машине вместе с супругой. Сейчас женщина находится в больнице, о ее состоянии ничего не известно.

Издание «Вечерние ведомости» напомнило, что Ильин стал третьим спикером городской думы Первоуральска, который скончался при странных обстоятельствах за последние два года. В октябре 2021-го покончила с жизнью занимавшая пост председателя муниципального парламента Елена Балбекова, а в марте прошлого года от внезапной остановки сердца умер Александр Злобин.

Погибший в аварии Виктор Ильин несколько раз избирался в городскую думу Североуральска в качестве самовыдвиженца и регулярно критиковал городскую администрацию. На выборах 2022 года он вошел в число кандидатов от партии «Единая Россия» и снова прошел в парламент.

Урал ДТП
07 ноября 2023, 14:52
Вышла из машины, упала и умерла. В Екатеринбурге женщина скончалась посреди дороги
РИА «Новости»
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Труп женщины обнаружили близ пересечения Окружной и 2-й Новосибирской улиц в Екатеринбурге. По предварительным данным, горожанке стало плохо за рулем, и она выпала из машины. Из ее рта при этом шла пена, сообщило Ura.ru.

В городском УМВД агентству уточнили, что сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило правоохранителям около 07:45 по местному времени. В настоящее время обстоятельства гибели жительницы Екатеринбурга продолжают устанавливать сотрудники полиции.

В СУ СК РФ Свердловской области в комментарии Ura.ru добавили, что на место происшествия выехал следователь.

По словам очевидцев, женщина ехала за рулем белого автомобиля. Вероятно, ей резко стало плохо, и она выпала из салона машины.

По информации E1 , екатеринбурженка управляла Renault Sandero. Сначала машина повернула в сторону автосервиса, а затем водитель вышла из авто, упала и скончалась, рассказали изданию очевидцы случившегося.

Екатеринбург Полиция
07 ноября 2023, 12:20
Замминистра внутренних дел Дагестана заподозрили во взяточничестве
РИА «Новости»
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Замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова задержали силовики. В его доме прошли обыски, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Руфата Исмаилова задержали <…>. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки», - указал источник.

По данным ТАСС , по месту жительства и работы замминистра правоохранители приступили к обыскам.

«У него проходят обыски дома и на работе», - указал собеседник агентства.

Точную причину задержания пока не назвали.

Ранее Следком сообщал, что в Клину директора центра проведения торгов и регистратора отделения Росреестра обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки соответственно. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест.

До этого обвинение в получении крупной взятки вынесли главе Шарьи в Костромской области Эдуарду Неганову. Следователи выяснили, что он контролировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках нацпроекта «Демография».

Замминистра внутренних дел Дагестана - начальника следственного управления Руфата Исмаилова задержали силовики. В его доме прошли обыски, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Дагестан Россия Полиция
07 ноября 2023, 10:16
Врачи заявили о тяжелом состоянии пострадавшего от сбитого в Севастополе БПЛА
РИА «Новости»
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Пострадавший от обломков сбитого беспилотника житель Севастополя находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины перелом и проникающее ранение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.

«По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое», - указал Развожаев.

Ранее губернатор сообщал, что российские силы сбили 17 дронов ВСУ. Один из них упал во дворе хозяйства в селе Орловка Нахимовского района.

В Минобороны также указали, что 7 ноября ВС России пресекли атаки Вооруженных сил Украины по территории страны. Военным удалось сбить девять беспилотников. При этом восемь дронов перехватили над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

За день до этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские системы ПВО нанесли удары по воздушным целям в зоне спецоперации.

Больницы Беспилотники Врачи Севастополь
07 ноября 2023, 09:42
Школьник умер от удушения во время занятий на шведской стенке в Калининграде
Unsplash
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В Калининграде скончался 11-летний мальчик. Он неудачно повис на шведской стенке и умер от удушения, сообщил Telegram-канал Shot.

Семья установила в своей квартире на Новгородской улице гимнастический снаряд. Вечером 6 ноября отец, мать, дочь и сын находились дома, каждый занимался своими делами. Около семи часов вечера мальчика несколько раз позвали за стол, но он не откликнулся.

Мать вошла в комнату и увидела, что ребенок повис на шведской стенке. Она вызвала скорую помощь, но спасти школьника не удалось. Полицейские провели проверку. По предварительной версии, произошел несчастный случай: мальчик неудачно повис и умер от удушения.

Другой пятиклассник скончался на уроке физкультуры в школе Красноярска. Он неожиданно потерял сознание, сердце ребенка остановилось. Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Дети Калининград

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