Жертвами землетрясения в Афганистане стали 2445 человек

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Больше всего от сейсмической активности пострадала сельская местность в округе Герата. Подземные толчки полностью разрушили 13 деревень, уточнил директор управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Герат Мавлави Ашари.

Ранее российское посольство в Афганистане не получало сведений, что кто-то из граждан РФ пострадал в результате землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в 40 километрах от города Герат в Афганистане. В населенном пункте проживали 272 тысячи человек. Очаг землетрясения обнаружили на глубине 10 километров. По данным Reuters , изначально в результате происшествия погибли 500 человек.