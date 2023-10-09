Жертвами землетрясения в Афганистане стали 2445 человек
Число погибших из-за землетрясений на западе Афганистана и в соседних провинциях составило 2445 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua из Герата со ссылкой на местные власти.
Больше всего от сейсмической активности пострадала сельская местность в округе Герата. Подземные толчки полностью разрушили 13 деревень, уточнил директор управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Герат Мавлави Ашари.
Ранее российское посольство в Афганистане не получало сведений, что кто-то из граждан РФ пострадал в результате землетрясения.
Подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в 40 километрах от города Герат в Афганистане. В населенном пункте проживали 272 тысячи человек. Очаг землетрясения обнаружили на глубине 10 километров. По данным Reuters , изначально в результате происшествия погибли 500 человек.