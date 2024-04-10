Жертвами упавшего в карьер автобуса в Красноярском крае стали двое рабочих
Автобус «Нефаз» с рабочими перевернулся в карьере «Восточный» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. От полученных травм на месте скончались два пассажира. Еще несколько рабочих получили серьезные травмы, сообщила пресс-служба краевого главка СК.
По данным следствия, рабочих на карьер доставляла компания-перевозчик. Водитель автобуса во время движения заехал на предохранительную берму. В результате транспортное средство перевернулось и упало с высоты в 10 метров.
От полученных травм на месте скончались двое мужчин в возрасте 22 и 52 лет. Еще несколько рабочих получили множественные травмы. Их доставили в местную больницу.
Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.
Краевая прокуратура организовала проверку работы ответственных за обеспечение безопасности работ должностных лиц подрядной организации, которая работает на карьере. Ведомство взяло под контроль выплату компенсаций родным погибших и пострадавших.
В крупной аварии на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области погибли семь пассажиров, сбитого поездом автобуса. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что шлагбаум перед пассажирским транспортом поднял пьяный диспетчер , который не заметил приближавшийся состав.