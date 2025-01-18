18 января 2025, 14:09

Жертвами столкновения трех фур на иркутской трассе стали два водителя

РИА «Новости»
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Столкновение трех большегрузов произошло на 1259-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» около поселка Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области. От удара фуры охватил огонь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве заявили, что авария произошла около 15:00 (10:00 по московскому времени).

«Столкнулись три большегруза, в результате чего произошло возгорание транспортных средств», - уточнили в МВД.

В пресс-службе МЧС по Иркутской области добавили, что в аварии погибли два водителя большегрузов. Еще одного пострадавшего прибывшие на место ДТП спасатели передали врачам.

К тушению горящих грузовиков привлекли 12 спасателей и четыре единицы техники. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции. Движение транспорта по федеральной дороге временно закрыли.

Легковой автомобиль и пассажирская маршрутка столкнулись 18 января на 61-м километре автодороги Тула - Белев. От удара перевозивший людей микроавтобус съехал на обочину. Прибывшие на место врачи забрали шесть пострадавших , еще четверым помощь оказали на месте.

Спасатели МВД РФ ДТП Иркутская область МЧС РФ Врачи Водители
18 января 2025, 14:44
Машина с пассажирами рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге после ДТП с другим авто в Обводный канал рухнула машина, сообщил 360.ru очевидец. На помощь оказавшимся в воде людям первыми пришли свидетели аварии.

«Первыми ребята пытались достать спустя четыре минуты после падения», - отметил собеседник 360.ru.

По его словам, на помощь в ледяную воду бросились два человека. Очевидец добавил, что спасателей долго не было.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что прибывшие на место ЧП экстренные службы отправили пострадавших в больницу и приступили к подъему автомобиля из воды. Машину подняли из Фонтанки автокраном.

Это уже второй подобный случай за сутки в городе. Ночью Range Rover пробил ограждение набережной и рухнул в Фонтанку. Находившиеся в салоне двое мужчин и женщина самостоятельно выбрались на сушу.

Санкт-Петербург Машины
18 января 2025, 09:06
Пять человек пострадали при падении машины в реку на юге Москвы
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Внедорожник Chevrolet Tahoe рухнул в реку на Нагатинской набережной в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 января около шести утра. По предварительным данным, при падении иномарки в Москву-реку пострадали пять человек.

ДТП Машины Москва
18 января 2025, 07:22
Пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на улице Автозаводской в Москве, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Всего в ДТП попали четыре машины, пострадали два человека. Их состояние уточняется.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале уточнил, что движение в 1 и 2 полосе в сторону Тульской эстакады затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии.

Днем ранее пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом.

ДТП Водители Москва
18 января 2025, 05:02
Сильный пожар разгорелся в «Светофоре» в Уфе
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Огнеборцы потушили пожар в торговом центре в столице Республики Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Уфе огонь охватил 900 квадратов здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено», - уточнили в ведомстве.

Возгорание потушили более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В ведомстве добавили, что на месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в Нижегородской области погиб человек после взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме, причем с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки. Пожарные эвакуировали семь человек.

До этого в центре Саратова огнеборцы МЧС ликвидировали пламя, чья площадь составила пять квадратных метров, в кафе быстрого питания. Обошлось без пострадавших.

Спасатели Пожары Башкирия Уфа МЧС РФ

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