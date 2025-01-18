Жертвами столкновения трех фур на иркутской трассе стали два водителя

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В ведомстве заявили, что авария произошла около 15:00 (10:00 по московскому времени).

«Столкнулись три большегруза, в результате чего произошло возгорание транспортных средств», - уточнили в МВД.

В пресс-службе МЧС по Иркутской области добавили, что в аварии погибли два водителя большегрузов. Еще одного пострадавшего прибывшие на место ДТП спасатели передали врачам.

К тушению горящих грузовиков привлекли 12 спасателей и четыре единицы техники. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции. Движение транспорта по федеральной дороге временно закрыли.

Легковой автомобиль и пассажирская маршрутка столкнулись 18 января на 61-м километре автодороги Тула - Белев. От удара перевозивший людей микроавтобус съехал на обочину. Прибывшие на место врачи забрали шесть пострадавших , еще четверым помощь оказали на месте.