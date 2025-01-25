25 января 2025, 13:50

Жертвами пожара в Удмуртии стали два ребенка

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В удмуртском селе Малая Пурга двое детей играли с зажигалкой и подожгли мебель. В результате пожара погибли оба ребенка трех и пяти лет погибли, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь пытались потушить мать детей и их 13-летняя сестра.

«Поняв, что справиться с пожаром не могут, женщина и подросток выбежали на балкон. Из дома малышей вынес отец», - отметили в пресс-службе.

Детей госпитализировали, но врачам не удалось их спасти. В ведомстве напомнили о правилах безопасности. МЧС призвало не оставлять детей без присмотра, объяснять им, к чему приводит баловство с огнем, а также хранить спички и зажигалки в недоступном для малышей месте.

Спасатели рекомендовали ставить в домах пожарный извещатель и ознакомиться с алгоритмом действий при пожаре.

Ранее в житель Нижнего Новгорода сгорел в пожаре , вспыхнувшем из-за оставленной сигареты. Огнеборцы эвакуировали из многоэтажки шесть человек. Из них никто не получил серьезных травм.

Пожары Дети Удмуртия
25 января 2025, 14:36
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
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Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, который направлялся на фестиваль в Измире. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

«Туристический микроавтобус, направлявшийся на фестиваль в Измир, перевернулся на скользкой от дождя дороге. В результате аварии пострадали 23 человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы», - написали авторы материала.

На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи.

В посольстве России в Анкаре РИА «Новости» сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

В конце ноября 2024 года смертельная авария произошла в турецком городе Эскишехир. Общественный транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Один человек погиб, 30 пострадали. В начале октября того же года автобус с туристами из Петербурга перевернулся по пути в аэропорт в Турции. В салоне находились 14 человек, несколько из них получили травмы.

Турция ДТП Автобусы
25 января 2025, 13:49
Водолазы МЧС собрали более 1 400 килограммов мазута со дна в районе Витязево
Пресс-служба МЧС
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Специалисты продолжают расчищать загрязненные участки суши и моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели обследовали порядка пяти тысяч квадратных километров акватории Черного моря и задействовали 26 судов.

«Водолазными группами МЧС России собраны нефтепродукты в районе причала Витязево. Со дна собрано более 1 400 килограммов мазута», - рассказали в пресс-службе.

Для расчистки побережье от мелких фракций нефтепродуктов сотрудники МЧС просеивали загрязненный грунт на месте. Они собрали более 173 тысяч тонн песка.

В Краснодарском крае зафиксировали незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С побережья вывезли свыше 172 тысяч тонн загрязненного грунта.

На временную площадку поступили примерно 134 тысячи тонн песка с мазутом, а на полигоны для сбора и утилизации - более 38 тысяч тонн.

В связи с разливом нефтепродуктов в Севастополе объявили режим ЧС федерального характера. Этот шаг поможет привлечь дополнительные силы к устранению последствий утечки мазута.

МЧС РФ Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
25 января 2025, 11:34
В Вихоревке дотла сгорело здание воскресной школы, там собирали гумпомощь для военных
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В Иркутской области сгорело здание воскресной школы при храме Николая Чудотворца. О происшествии сообщила депутат Законодательного Собрания Иркутской области Елена Крыжановская в своем Telegram-канале.

«Страшное событие в Вихоревке. Ночью при храме Николая Чудотворца произошел пожар - сгорело здание воскресной школы», - написала она.

По ее словам, это было не просто учебное заведение, а значимое место, где располагался пункт сбора гуманитарной помощи для военных. Здесь плели маскировочные сети, собирали необходимые вещи и продукты со всего района, чтобы отправить их на передовую.

Причины пожара пока не установлены. Руководитель волонтерской организации Елена Ясинская рассказала, что пламя уничтожило большое число груза, который был готов к отправке.

«Люди, вложившие сюда свои силы и душу, опустошены», - добавила Крыжановская.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Клину. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, но спасателям удалось не допустить его дальнейшего распространения. Прокуратура взяла на контроль расследование пожара.

Пожары Школы
25 января 2025, 10:45
Самолет Ан-24 врезался в кусты в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Самолет Ан-24 выехал за пределы ВПП в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, борт врезался в кусты, в результате ЧП никто не пострадал. Возможной причиной выезда за взлетно-посадочную полосу стал отказ двигателя.

Ранее экстренную посадку совершил лайнер «Аэрофлота» рейса Стамбул - Москва. Самолет приземлился в Астрахани, всех пассажиров экстренно эвакуировали в здание аэропорта.

Предварительной причиной нештатной ситуации назвали «поломку воздушного судна во время перелета». Позже в авиакомпании объяснили, что лайнер сел в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Перевозчик подчеркнул, что посадку выполнили в штатном режиме. Чтобы сократить время ожидания, рейс продолжили на резервном борту. Пассажирам предоставили горячее питание и напитки.

Самолеты Дальний Восток

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