Жертвами пожара в Удмуртии стали два ребенка

Огонь пытались потушить мать детей и их 13-летняя сестра.

«Поняв, что справиться с пожаром не могут, женщина и подросток выбежали на балкон. Из дома малышей вынес отец», - отметили в пресс-службе.

Детей госпитализировали, но врачам не удалось их спасти. В ведомстве напомнили о правилах безопасности. МЧС призвало не оставлять детей без присмотра, объяснять им, к чему приводит баловство с огнем, а также хранить спички и зажигалки в недоступном для малышей месте.

Спасатели рекомендовали ставить в домах пожарный извещатель и ознакомиться с алгоритмом действий при пожаре.

Ранее в житель Нижнего Новгорода сгорел в пожаре , вспыхнувшем из-за оставленной сигареты. Огнеборцы эвакуировали из многоэтажки шесть человек. Из них никто не получил серьезных травм.