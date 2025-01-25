Жертвами пожара в Удмуртии стали два ребенка
В удмуртском селе Малая Пурга двое детей играли с зажигалкой и подожгли мебель. В результате пожара погибли оба ребенка трех и пяти лет погибли, сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь пытались потушить мать детей и их 13-летняя сестра.
«Поняв, что справиться с пожаром не могут, женщина и подросток выбежали на балкон. Из дома малышей вынес отец», - отметили в пресс-службе.
Детей госпитализировали, но врачам не удалось их спасти. В ведомстве напомнили о правилах безопасности. МЧС призвало не оставлять детей без присмотра, объяснять им, к чему приводит баловство с огнем, а также хранить спички и зажигалки в недоступном для малышей месте.
Спасатели рекомендовали ставить в домах пожарный извещатель и ознакомиться с алгоритмом действий при пожаре.
Ранее в житель Нижнего Новгорода сгорел в пожаре , вспыхнувшем из-за оставленной сигареты. Огнеборцы эвакуировали из многоэтажки шесть человек. Из них никто не получил серьезных травм.