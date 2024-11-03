Жертвами пожара в Сургуте стали четыре человека

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Самогонный аппарат взорвался и разнес две квартиры в Вологде, сообщила пресс-служба МЧС России. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Спиртное добывали в квартире на втором этаже пятиэтажки. Что-то пошло не так, и аппарат взорвался. Волной снесло межквартирную перегородку, но несущие конструкции выдержали и не пострадали. Четыре человека получили ранения - двоих пришлось госпитализировать.

«На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России», - сообщили в ведомстве и опубликовали видео с места происшествия.

В конце лета самогонный аппарат взорвался в многоэтажке в Кургане. Пострадал хозяин квартиры.