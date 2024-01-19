19 января 2024, 08:34

Жертвами пожара в частном доме в Башкирии стали два ребенка

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В Башкирии в частном доме произошел пожар. В результате погибли два малолетних ребенка. Об этом региональный главк МЧС России сообщил в Telegram-канале.

Огонь вспыхнул в частном доме в деревне Лепешкино Мишкинского района в ночь на пятницу, 19 января. В постройке в момент пожара находилась женщина с тремя детьми. Она проснулась ночью от шума, взяла семимесячного ребенка и выбежала на улицу. В это время в доме уже распространился дым и огонь.

«Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались еще двое детей, девочки трех и четырех лет», - указали в ведомстве.

Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела двух детей. Сейчас с матерью погибших работает психолог МЧС России.

В ликвидации огня задействовали 24 человек и 10 единиц техники.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану Эдуард Идрисов сообщил, что после пожара в администрации Мишкинского района провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Там разобрали все причины произошедшего и продумали меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Семье, по словам Идрисова, окажут поддержку.

Пожары Дети Башкирия Семья
19 января 2024, 08:41
Подростки в Челябинске выстрелили в лицо школьнику из аэрозольного пистолета
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы Челябинска нашли участников избиения школьника у жилого дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону.

Избиение восьмиклассника произошло вечером 17 января в микрорайоне Чурилово. Над мальчиком издевались толпой, а затем выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Все это записали на видео.

Родители школьника обратились в полицию. По словам пострадавшего мальчика, нападавшие - его знакомые. Между подростками ранее произошел словесный конфликт.

Участников избиения доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Руководство УМВД по Челябинску взяло на контроль это дело.

Ранее в Перми школьник разгуливал на улице в одних трусах и шапке. Рядом с ним шли сверстники, подгоняя его пинками.

Дети Челябинск
19 января 2024, 02:35
Wildberries не застраховал сгоревший склад в Шушарах
РИА «Новости»
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Склад Wildberries в Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не был застрахован. Об этом написало РБК со ссылкой на свои источники на страховом рынке.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», - сообщил собеседник издания.

Второй источник уточнил, что компания застраховала товар на складе, но не само здание. В Wildberries РБК подтвердили, что сгоревший товар был застрахован.

Ранее стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог.

Мужчина еще в декабре предупреждал коллег о скором пожаре, но никто не воспринял его слова всерьез. После ЧП он написал в рабочем чате: «Я обещал - я сделал», - и перестал выходить на связь. Работники склада передали эту информацию полиции.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться.

Спасатели Санкт-Петербург Поджоги Пожары Полиция Маркетплейсы
18 января 2024, 23:48
Летевший из Сургута в Москву самолет сел в Перми из-за дебошира
РИА «Новости»
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Неадекватное и агрессивное поведение пассажира рейса Сургут — Москва стало причиной экстренной посадки борта в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет приземлился в 20:05 в четверг, 18 января.

Решение об экстренной посадке командир экипажа принял из-за агрессивного пассажира, который нарушал общественный порядок и оскорблял других людей в самолете.

Посадка прошла в штатном режиме. Дебошира забрали прибывшие на место правоохранители воздушной гавани и отправили его на медицинское освидетельствование.

Следователи начали проверку по данному факту. По итогам они примут решение об уголовном деле.

В конце октября прошлого года сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре завели уголовное дело в отношении агрессивного пассажира самолета, который устроил драку на борту. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что изначально самолет летел из Иркутска в Москву, но из-за поведения дебошира совершил вынужденную посадку. Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

Неадекватное и агрессивное поведение пассажира рейса Сургут - Москва стало причиной экстренной посадки борта в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.

СК РФ Самолеты
18 января 2024, 21:57
Глава СК проверит ход дела о травле детей в гимназии Истры
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Глава Следственного комитета России Сергей Бастрыкин прослушает доклад о расследовании дела по факту травли детей в Павловской гимназии в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Уголовное дело возбудили во статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

«В настоящее время следователи проводят допросы и иные следственные действия. Проведен прием родителей детей, обучающихся в данной школе. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили в ведомстве.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников - брата и сестры - в Павловской гимназии в Истре. По версии следствия, сотрудники гимназии применили к 11-летнему мальчику физическое и моральное насилие. В результате у него начался стресс и проблемы со здоровьем. От негативного отношения педагогов пострадала также сестра мальчика.

Уголовное дело Дети Школы Истра Россия Следственный комитет России

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