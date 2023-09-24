Жертвами пожара на шахте в Китае стали 16 человек

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Возгорание произошло на угольной шахте Шаньцзяошу, расположенной в районе города Паньчжоу. Пожар вспыхнул примерно в 08:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).

По предварительным данным, возгорание началось на конвейерной ленте, рабочие оказались заблокированы и не смогли выбраться. Пожарные локализовали возгорание.

В мае 2023 года пожар произошел на заводе по производству раствора перекиси водорода корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая. В результате погибли пять человек.

Осенью прошлого года в китайской провинции Хэнань также загорелся завод. Спасатели обнаружили тела 36 погибших работников, двое сотрудников пропали без вести, еще два человека получили ранения.