Жертвами пожара на шахте в Китае стали 16 человек
В результате пожара на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР погибли 16 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Возгорание произошло на угольной шахте Шаньцзяошу, расположенной в районе города Паньчжоу. Пожар вспыхнул примерно в 08:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).
По предварительным данным, возгорание началось на конвейерной ленте, рабочие оказались заблокированы и не смогли выбраться. Пожарные локализовали возгорание.
В мае 2023 года пожар произошел на заводе по производству раствора перекиси водорода корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая. В результате погибли пять человек.
Осенью прошлого года в китайской провинции Хэнань также загорелся завод. Спасатели обнаружили тела 36 погибших работников, двое сотрудников пропали без вести, еще два человека получили ранения.