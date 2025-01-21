Жертвами пожара на горнолыжном курорте в Турции стали шесть человек

Информация о пострадавших россиянах не публиковалась.

«По последней информации с места события, погибли шесть человек, ранен 31 человек», - отметил телеканал.

Посольство России в Турции подтвердило РИА «Новости» , что в горнолыжном отеле Карталкая находились 237 человек, но данные о пострадавших российских гражданах не поступали.

Ранее во время катания на горнолыжном курорте в турецкой провинции Кайсери погиб подросток из России. Парень серьезно пострадал, когда упал на лыжной трассе около подъемника Девели Капы. Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось.