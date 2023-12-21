Жертвами падения дельтаплана на Ставрополье стали два человека

Более 200 человек пришли на похороны 14-летнего подростка, который скончался на соревнованиях по боксу. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Проститься пришли не только родные погибшего спортсмена, но и его одноклассники и друзья. На похороны также прибыли члены свердловской и российской федераций бокса.

Рядом с матерью погибшего столпились несколько человек. Они обнимали и успокаивали женщину.

По данным сайта kp.ru , мать подростка поблагодарила областную Федерацию бокса и всех, кто помог в организации похорон.

«Спасибо большое всем: школе № 32, родительскому комитету, друзьям, коллегам, знакомым, всей Свердловской области», - указала женщина.

Мальчик скончался во время соревнований по боксу. Он пропустил несколько сильных ударов от соперника на ринге. После спортсмен упал в обморок. По дороге в больницу школьник умер. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как уточнил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, после судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть спортсмена наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.