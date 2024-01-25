Жертвами обрушения насосной станции в Новотроицке стали два человека

Насосная станция в Новотроицке обрушилась в четверг, 25 января. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая занималась ремонтом на объекте. Под завалами могут находиться примерно семь человек.

Из-за взрыва на насосной станции в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте обрушения к работам приступили 77 человек и 25 единиц техники. Также к разрушенной станции выехали первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин.

Глава города Денис Меньшиков сообщил, что местные жители не останутся без водоснабжения из-за ЧП.