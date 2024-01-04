Жертвами обрушения кафе после взрыва в Уральске стали два человека
При обрушения здания кафе Rizyq из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске погибли два человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.
Сотрудники департамента спасли шесть человек, пять из них госпитализированы. Личности двух погибших устанавливаются.
В департаменте по ЧС полагают, что под завалами еще могут оставаться люди. На месте ЧП работают более 110 человек, задействовано 30 единиц техники.
Минувшей ночью в Уральске прогремел взрыв. Двухэтажное здание кафе Rizyq обрушилось на площади 110 квадратных метров. После взрыва началось возгорание, огонь охватил 25 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.