Жертвами крушения лайнера в Актау стали 38 человек

Он рассказал, что спасатели забрали с места ЧП тела всех погибших. По его словам, большинство из них сильно обгорели. Среди 38 выживших травмы и ранения получили 29 человек, в том числе двое детей, добавил министр.

«Пострадавшие [находятся] в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести», - подчеркнул он.

Бозумбаев отметил, что расследование ЧП проводится под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана, МВД и авиационных властей.

«На месте азербайджанские коллеги, они тоже будут принимать участие», - уточнил он.

Ранее в Сети появились сообщения, что на хвостовой части лайнера Embraer 190, летевшего рейсом Баку - Грозный, нашли странные отверстия. Они напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров сообщил 360.ru, что перед крушением на борту раздался взрыв. Он также похвалил бортпроводников за их профессионализм и мужество во время ЧП.