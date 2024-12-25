25 декабря 2024, 19:00

Жертвами крушения лайнера в Актау стали 38 человек

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В результате крушения самолета Embraer 190 в Актау погибли 38 человек. Об этом изданию Tengrinews заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Он рассказал, что спасатели забрали с места ЧП тела всех погибших. По его словам, большинство из них сильно обгорели. Среди 38 выживших травмы и ранения получили 29 человек, в том числе двое детей, добавил министр.

«Пострадавшие [находятся] в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести», - подчеркнул он.

Бозумбаев отметил, что расследование ЧП проводится под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана, МВД и авиационных властей.

«На месте азербайджанские коллеги, они тоже будут принимать участие», - уточнил он.

Ранее в Сети появились сообщения, что на хвостовой части лайнера Embraer 190, летевшего рейсом Баку - Грозный, нашли странные отверстия. Они напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров сообщил 360.ru, что перед крушением на борту раздался взрыв. Он также похвалил бортпроводников за их профессионализм и мужество во время ЧП.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 18:45
После авиакатастрофы в Актау госпитализировали девятерых россиян
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау в Казахстане 29 человек попали в больницу. Среди них девять россиян, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая троих детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, гражданство трех человек уточняется», - отметили в ведомстве.

Ранее в среду стало известно, что после крушения азербайджанского гражданского самолета в больницах Актау находятся десять граждан России.

По информации авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров были граждане следующих стран: шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, а также еще один человек, гражданство которого уточняется. Все члены экипажа были гражданами Азербайджана.

Россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, перевезут на лечение в Москву. По поручению президента Владимира Путина министр Александр Куренков направил в Казахстан самолет Ил-76, на борту которого находились врачи Центроспаса, психологи МЧС, специалисты Министерства здравоохранения и современное медицинское оборудование.

Ранее стало известно, что при крушении самолета в Казахстане выжила дочь известного советского ученого Абдул-Хамида Бислиева. Он создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 18:40
Два часа ждал смерти. Выживший пассажир Embraer 190 рассказал о полете
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Пассажир Embraer 190, выживший в крушении в Актау, рассказал, что два часа полета ждал смерти. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Россиянин летал в Баку на похороны отца. Сразу после катастрофы 36-летний мужчина записал голосовое сообщение для возлюбленной, где сообщил, что жив и находится в Казахстане. Сейчас с пострадавшим работают психологи.

Глава МЧС России Александр Куренков направил в Казахстан Ил-76 с оборудованием и специалистами. Выживших в катастрофе россиян перевезут на лечение в Москву. Также ведомство открыло горячую линию для родственников пострадавших и погибших.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» утром летел из Баку в Грозный, но разбился в районе Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа - граждане нескольких стран, в том числе России. Выжили в крушении 29 человек.

Казахстан Катастрофы Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 17:13
Ученые начали подбирать сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ученые подбирают эффективные сорбенты, которые помогут устранить разлив нефтепродуктов в Черном море. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова рассказала, что эффективность сорбентов зависит от ряда факторов, в том числе от химического состава попавших в море веществ и температуры.

«Сейчас подбирают наиболее эффективный состав. Экологу предоставят необходимое сырье и базу для исследований», - подчеркнули в администрации.

Специалисты продолжают обследовать место крушения танкеров. Водолазы обнаружили носовую часть «Волгонефть-239», они изучат ее на предмет утечки.

Два танкера с нефтепродуктами в декабре потерпели бедствие в Керченском проливе во время шторма. В результате ЧП произошел разлив мазута, власти Краснодарского края ввели режим ЧС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся экологической катастрофой.

Черное море Ученые Крушение танкеров в Керченском проливе
25 декабря 2024, 16:55
В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Несколько СМИ, говоря о причинах авиакатастрофы в Актау, со ссылкой на государственное информагентство «Казинформ» сообщили о взрыве газового баллона на борту. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

На сайте самого информагентства сообщений об этом нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил , что на хвосте разбившегося самолета нашли странные отметины, похожие на следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров рассказал 360.ru , что перед крушением слышал взрыв на борту. Однако официальных подтверждений того, что взрыв действительно был, пока не поступало.

Самолет Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить смогли только 29 человек, в том числе 10 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура.

Взрывы Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау

Новости по теме