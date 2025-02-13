13 февраля 2025, 09:09

Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина

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Жертвами пожара в Яхроме стали двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в частном доме, огонь охватил 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тела трех человек.

Спасатели предполагают, что пожар мог вспыхнуть по двум причинам. Первая - нарушение правил эксплуатации или неисправность печи. Вторая - неосторожное обращение с огнем во время курения.

Окончательные выводы о причине произошедшего сделают по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар случился в жилом доме в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Огонь разгорелся на площади 95 квадратных метров. В результате ЧП погиб хозяин жилья.

Спасатели Пожары Курение Женщины Россия Мужчины
13 февраля 2025, 10:46
После смертельного пожара в подмосковной деревне Подолино возбудили дело
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В Дмитрове в Московской области возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины», - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Из-за случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти двум или более лицам по неосторожности.

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в частном доме. Точные причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Уголовное дело Пожары Россия
13 февраля 2025, 09:14
Горная порода обрушилась в шахте «Уралкалия» в Соликамске
Пресс-служба МЧС
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Горная порода обрушилась в шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», в Соликамске. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По его информации, авария произошла около 08:30 по московскому времени. По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека. На место происшествия прибыли спасатели, они ведут работу.

Пермские краевые управления прокуратуры и МЧС пока не комментировали произошедшее.

В декабре горный удар с обрушением породы произошел на руднике в Дальнегорске Приморского края. Большинство горняков смогли сами выбраться на поверхность, однако один человек получил травмы.

Пермский край Шахты Обрушения
13 февраля 2025, 07:38
Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни трех человек
Freepik
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Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Яхрома в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В городе Яхрома загорелся частный дом в садовом товариществе Яхонт. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 70 квадратах. При тушении обнаружены тела трех человек», - заявили в ведомстве.

К ликвидации огня привлекли 26 спасателей и восемь единиц техники. Дознаватели МЧС вместе с представителями Следкома начали устанавливать причину случившегося.

Ранее пожар произошел в Пензенской области в селе Мордовский Ишим. Огонь охватил крышу дома площадью 40 квадратных метров, само здание полностью выгорело внутри. После тушения пламени специалисты нашли тело 86-летней хозяйки жилья.

Спасатели Пожары Россия
13 февраля 2025, 02:12
Взрывы прогремели в белорусском городе Гомеле
РИА «Новости»
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Жители белорусского города Гомеля сообщили о звуках взрывов и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал видео, снятые очевидцами.

«В Гомель падает, смотри. Прям в город летит», - говорил голос за кадром.

Местные жители рассказали, что услышали мощный взрыв в районе 00:30, причем в разных частях Гомельского района. Самые громкие звуки зафиксировали в микрорайоне Волотов и деревне Романовичи. Там жители сообщили о ярких вспышках в небе и неизвестном падающем горящем объекте.

Предположительно, могла сработать система противовоздушной обороны.

Официальная информация об этом пока не поступала.

Канал напомнил, что в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошло аналогичное происшествие. Тогда Минобороны республики сообщало, что дроны нарушили воздушное пространство страны и были уничтожены силами ПВО.

Прошлой осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил силовикам и военным сбивать неизвестные БПЛА всеми способами.

Белоруссия Военные Взрывы ПВО

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