Жертвами ДТП с туристическим автобусом в Приморье стали двое россиян
Автобус с туристами, который двигался из КНР в Уссурийск, съехал в кювет. В результате случившегося два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ( ГО и ЧС) Приморья.
«По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент есть двое погибших», - заявили в ведомстве.
Всего транспортное средство перевозило 48 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский заявил РИА «Новости» , что, по предварительной информации, речь идет только о российских туристах.
Спасатели, пожарные, скорая помощь, полиция выехали на место случившегося - в Ханский район. Туда же приедут и сотрудники прокуратуры. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.