Жертвами ДТП с туристическим автобусом в Приморье стали двое россиян

Читайте нас в:

«По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент есть двое погибших», - заявили в ведомстве.

Всего транспортное средство перевозило 48 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский заявил РИА «Новости» , что, по предварительной информации, речь идет только о российских туристах.

Спасатели, пожарные, скорая помощь, полиция выехали на место случившегося - в Ханский район. Туда же приедут и сотрудники прокуратуры. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.