Жертвами ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области стали 7 человек

Читайте нас в:

Авария произошла около трех часов ночи по местному времени 11 января. На 504-м километре федеральной автодороги М-5 Урал столкнулись минивэн и грузовик.

«В результате ДТП в минивэне семь погибших и двое пострадавших», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель минивэна ехал в сторону Москвы. Он вырулил на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Volvo, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, в карете скорой помощи скончался еще один пострадавший. Другой получивший травмы госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне в Геленджике произошла авария с участием 14 машин. Причиной массового ДТП стала поломка автокрана.