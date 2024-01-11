11 января 2024, 08:57

Жертвами ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области стали 7 человек

Пресс-служба МВД
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В Пензенской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии минивэна и грузовой машины погибли семь человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД в Telegram-канале.

Авария произошла около трех часов ночи по местному времени 11 января. На 504-м километре федеральной автодороги М-5 Урал столкнулись минивэн и грузовик.

«В результате ДТП в минивэне семь погибших и двое пострадавших», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель минивэна ехал в сторону Москвы. Он вырулил на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Volvo, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, в карете скорой помощи скончался еще один пострадавший. Другой получивший травмы госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне в Геленджике произошла авария с участием 14 машин. Причиной массового ДТП стала поломка автокрана.

Грузовики ДТП ГИБДД Машины Водители
11 января 2024, 06:28
Крупный пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы потушили
Пресс-служба МЧС
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В Москве потушили крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Источник «360» сообщил, что обрушилась кровля.

Пожар на шоссе Энтузиастов, 25 начался ночью, экстренные службы вызвали в 02:09. Горело одноэтажное административно-производственное здание с большим числом арендаторов, от торговой и строительной компаний до прачечной и типографии.

Огонь, по информации источника «360», быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки в здании, существовала угроза перехода на соседнюю трехэтажную постройку. Слышались хлопки. Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. К месту тушения направили пожарный поезд.

МЧС Москвы объявило о локализации возгорания в 04:05. К 04:51 огонь полностью потушили. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Богородском округе горел цех по производству полимеров. Площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров

Пожары МЧС РФ Москва
11 января 2024, 04:53
Пожар в Москве начался в административном здании на шоссе Энтузиастов
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В Москве на шоссе Энтузиастов загорелось одноэтажное административно-производственное здание. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что огонь распространился по площади примерно 2000 квадратных метров. К месту ЧП последовал пожарный поезд.

К 04:15 спасатели локализовали пожар. Информации о пострадавших нет.

Еще один пожар этой ночью начался в поселке Обухово в Богородском округе Московской области. Горела кровля цеха по производству полимерной продукции. К тушению привлекли более 100 спасателей и 33 единицы техники. Огонь разгорелся по площади восемь тысяч «квадратов». Пламя удалось локализовать примерно в 03:30. По неуточненным данным в ходе происшествия никто не пострадал. Работники предприятия сами покинули здание и ждали прибытия сотрудников МЧС.

Спасатели Пожары Москва
11 января 2024, 04:45
Мать выкрала из больницы в Чите своего двухлетнего сына
Pixabay
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В Чите полиция разыскивает мать, которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки. Об этом изданию «Чита.Ру» сообщили пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

ЧП произошло 10 января, а накануне мальчика изъяли из семьи, так как мать злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием сына. Органы опеки поместили ребенка в Краевую клиническую инфекционную больницу в Чите. А женщину привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Сейчас полиция устанавливает местонахождение злоумышленницы и похищенного ребенка.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка матерью в Забайкалье. Об этом написали в Telegram-канале СК РФ.

Ранее полиция заинтересовалась блогером из Анапы Никитой Ющенко. Мужчина публиковал видео с 12-летней дочерью, где целовал ее в губы, покупал средства гигиены, заставлял ходить в спортзал и на кулинарные курсы, а за неповиновение - писать сочинения на несколько страниц.

Дети Больницы Женщины СК РФ Россия Полиция
11 января 2024, 03:57
Пожар в Обухове локализовали
Pixabay
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Пожар в поселке Обухово Московской области локализовали, сообщили в Telegram-канале МЧС России. Огонь распространился на площадь восемь тысяч квадратных метров.

Двухэтажное здание автомойки горело 9 января на Ярославском шоссе в Москве. Сначала загорелись сэндвич-панели, затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 квадратных метров.

Горит кровля цеха по производству полимерной продукции. На месте работают более 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники. Пожар локализовали около 03:30, площадь возгорания составляет восемь тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули цех до прибытия спасателей.


Спасатели Пожары Россия

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