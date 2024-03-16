16 марта 2024, 16:38

Жертвами аварии в Омской области стали шесть человек

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Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.

Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень - Омск.

По предварительным данным, грузовик DAF проткнул переднее колесо и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом Sitrak и микроавтобусом Toyota, который вез шесть пассажиров из Тюкалинска в Омск. После столкновения транспортные средства загорелись.

Погибли водители всех машин и три пассажира микроавтобуса, в том числе ребенок. В больницу с ожогами и травмами доставили трех пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Тюмени автомобиль съехал с лестницы, которая вела на набережную. Водитель погиб.

На разбитую машину наткнулся мужчина, выгуливавший собаку.

Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень - Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.

Уголовное дело Грузовики ДТП
16 марта 2024, 17:05
Ошибка стюардессы едва не стоила жизни пассажирам Boeing
Global Look Press
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Стюардесса самолета Boeing чилийского перевозчика Latam Airlines случайно нажала переключатель в кресле пилота. В результате лайнер «клюнул носом», а пассажиры попадали из кресел. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Из-за неосторожности стюардессы, раздававшей еду, командир корабля задел рычаг, от чего самолет устремился вниз.

В этот момент в салоне раздались крики - часть пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, вылетели из кресел. Пилот вовремя среагировал и выровнял самолет.

После этого случая Boeing предупредила компании, эксплуатирующие их самолеты, что переключатель кресла пилота нужно закрывать крышкой.

Ранее самолет Boeing, выполнявший рейс в США , потерял кусок обшивки.

Самолеты Boeing
16 марта 2024, 17:03
Женщина умерла после домашнего аборта в собственной ванне на Ставрополье
РИА «Новости»
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Жительница Ставропольского края сделала на седьмом месяце домашний аборт и умерла. Муж до последнего не знал о ее беременности, сообщил Telegram-канал Baza.

Семья жила в Лермонтове. Муж-водитель вечером 15 марта вернулся домой и застал жену лежавшей в ванне - в крови и с недоношенной девочкой. Женщина потеряла сознание и умерла до приезда скорой помощи.

Мужчина не знал о беременности жены. По информации канала, она решилась на домашний аборт на сроке семь месяцев, чтобы скрыть от него свое положение. Полиция нашла в доме таблетки, которыми покойная могла вызвать роды.

В Краснодарском крае 16-летняя школьница родила в туалете и скончалась от потери крови. Ребенок появился раньше срока, но умер неестественной смертью.

Источник «360» рассказал, что мать подростка боялась огласки и до последнего скрывала беременность дочери.

Беременность
16 марта 2024, 15:37
Открытое горение ликвидировали на НПЗ в Самарской области
Пресс-служба МЧС
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Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на Сызранском НПЗ, которое произошло в результате атаки украинского БПЛА утром 16 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Самарской области.

Власти региона уточнили, что с 09:03 спасатели работали над локализацией открытого горения. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, к 13:25 его ликвидировали. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара.

Украинский беспилотник атаковал Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. На первом предприятии загорелась установка по переработке нефтепродуктов. На втором заводе произошло небольшое возгорание , которое быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что в регионе появится оперативный штаб. Его члены будут заниматься вопросами, связанными с охраной важных объектов инфраструктуры.

Пожары Россия Заводы
16 марта 2024, 15:10
Обманутый студент в Тобольске взорвал петарду на избирательном участке
РИА «Новости»
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В Тюменской области студент медколледжа взорвал петарду на избирательном участке. Мошенники пообещали ему вернуть деньги, взятые в кредит, в обмен на диверсию, сообщил Telegram-канал Baza.

Уроженец Таджикистана учился в медицинском колледже и пострадал от телефонных мошенников. Они сначала вынудили его взять кредиты на 1 880 000 рублей, а затем предложили вернуть деньги в обмен на услугу. Парню поручили взорвать петарду на избирательном участке в Тобольске.

Студент послушался, сходил в магазин фейерверков и взорвал петарду в тамбуре гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне. Он получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. Полиция задержала парня, ему грозит уголовная ответственность.

В Ижевске член избирательной комиссии хотела залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней, а в Екатеринбурге женщину с таким же антисептиком схватили у входа на участок. Депутаты решили ужесточить наказание за попытки сорвать выборы.

Задержания Тюмень Студенты Выборы президента — 2024

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