Жертвами аварии в Омской области стали шесть человек

Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень - Омск.

По предварительным данным, грузовик DAF проткнул переднее колесо и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом Sitrak и микроавтобусом Toyota, который вез шесть пассажиров из Тюкалинска в Омск. После столкновения транспортные средства загорелись.

Погибли водители всех машин и три пассажира микроавтобуса, в том числе ребенок. В больницу с ожогами и травмами доставили трех пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Тюмени автомобиль съехал с лестницы, которая вела на набережную. Водитель погиб.

На разбитую машину наткнулся мужчина, выгуливавший собаку.

Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень - Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.