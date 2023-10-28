Жертвами аварии на шахте в Караганде стали 20 горняков

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«Из 252 человек 205 были вывезены на поверхность, 18 из них обратились за медицинской помощью», - указали в сообщении.

Спасатели PVASS продолжили поиски оставшихся на шахтах горняков. Предположительно, под землей могут находится еще 27 человек.

Ранее пресс-служба «Арселормиттал Темиртау» сообщала о 16 погибших в результате ЧП. Глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев указывал, что на место прибыли 40 спасателей , 10 единиц техники и три психолога.

Причиной пожара на шахте мог стать врыв газометана в лаве. Местные власти организовали оперативную помощь пострадавшим и поддержку родственников погибших. Руководство шахты заявило об открытии оперативного штаба.