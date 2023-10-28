Жертвами аварии на шахте в Караганде стали 20 горняков
Количество жертв аварии на шахте имени Костенко, расположенной в Караганде, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на исполнительного директора компании «Арселормиттал Темиртау» Виктора Гафиулова.
«Из 252 человек 205 были вывезены на поверхность, 18 из них обратились за медицинской помощью», - указали в сообщении.
Спасатели PVASS продолжили поиски оставшихся на шахтах горняков. Предположительно, под землей могут находится еще 27 человек.
Ранее пресс-служба «Арселормиттал Темиртау» сообщала о 16 погибших в результате ЧП. Глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев указывал, что на место прибыли 40 спасателей , 10 единиц техники и три психолога.
Причиной пожара на шахте мог стать врыв газометана в лаве. Местные власти организовали оперативную помощь пострадавшим и поддержку родственников погибших. Руководство шахты заявило об открытии оперативного штаба.