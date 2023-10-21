Жертв выбирали по национальности. Появились новые подробности о банде хулиганов из Петербурга

Читайте нас в:

В отношении нескольких подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, они избивали людей, ломали скамейки и разбивали уличные фонари, снимали все это на камеры смартфона и называли себя «азербайджанской мафией». В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу уточнили агентству, что банда состоит из семи человек в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них - трое россиян, и четыре уроженца одного из государств ближнего зарубежья.

Видео выкладывал 18-летний парень, один из главных в банде. Известно, что молодой человек увлекался боксом, принимал участие в городских чемпионатах. Весной перешел в другой спортклуб и стал прогуливать тренировки. Затем начал практиковать уличные бои.

Другой задержанный, тоже 18-летний, признался, что своим поведением пытался привлечь внимание. Во время допроса подозреваемый рассказал, что нигде не учится и работает на складе. Он также заявил, что лично с компанией подростков не знаком, ему скидывали ролики и предлагали разместить.

Еще один подозреваемый на допросе сказал, что главарь банды призывал избивать только коренных петербуржцев, так как кто-то из таких якобы оскорбил его мать. Третий подельник подтвердил, что жертв выбирали по национальности.

Двоим назначили пять суток административного ареста за мелкое хулиганство. Еще двоих, которые не достигли совершеннолетия, могут отправить в центр временного содержания на перевоспитание.

Ранее полиция установила первых пострадавших от избиений блогерами в Петербурге. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района Санкт-Петербурга.