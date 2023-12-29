Женщину зарезали на северо-западе Москвы

«Следователи проверяют обстоятельства смерти женщины на северо-западе Москвы», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе СК уточнили, что на теле женщины зафиксировали ножевое ранение.

Сейчас в квартире работают следователи и криминалисты, осматривают место ЧП, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появились подробности о двух женщинах, убитых в центре и на востоке Москвы. Обе девушки были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области. В двух убийствах подозревают 37-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчину уже судили ранее за грабеж и расправу над проститутками в Санкт-Петербурге. Вскоре ему предъявят обвинение.