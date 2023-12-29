29 декабря 2023, 17:59

Женщину зарезали на северо-западе Москвы

РИА «Новости»
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В Северо-Западном округе Москвы в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха обнаружили труп женщины. На место прибыли криминалисты, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

«Следователи проверяют обстоятельства смерти женщины на северо-западе Москвы», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе СК уточнили, что на теле женщины зафиксировали ножевое ранение.

Сейчас в квартире работают следователи и криминалисты, осматривают место ЧП, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появились подробности о двух женщинах, убитых в центре и на востоке Москвы. Обе девушки были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области. В двух убийствах подозревают 37-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчину уже судили ранее за грабеж и расправу над проститутками в Санкт-Петербурге. Вскоре ему предъявят обвинение.

Убийства Москва 2023
29 декабря 2023, 19:15
Пассажир упал на пути на серой ветке московского метро
РИА «Новости»
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В пятницу вечером в московской подземке произошло второе за день падение человека на рельсы. На этот раз пассажир оказался на пути на серой ветке метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сообщили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что поезда не ходят от «Южной» до «Серпуховской», а в обратном направлении - курсируют с увеличенными интервалами.

О причинах произошедшего и состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Все обстоятельства установят полицейские.

Практически в это же время на станции метро «Кутузовская» женщину спихнули на рельсы. Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Она рассказала, что ее толкнул на пути неизвестный.

Метро Москва 2023
29 декабря 2023, 18:44
Женщину столкнули на рельсы в московском метро
Телеканал «360»
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В московской подземке пассажирка упала на рельсы. На место выехала скорая помощь, сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло 29 декабря вечером на станции метро «Кутузовская». Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Женщина рассказала, что ее толкнул на рельсы неизвестный.

На месте работают полицейские. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Собеседник «360» уточнил, что поезда возобновили движение в метро после временного задержания из-за случившегося.

Недавно человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост». По этой причине интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Подробной информации о состоянии упавшего на рельсы пассажира не поступало.

Метро Москва 2023
29 декабря 2023, 18:31
Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе в Москве
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В Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что к работе на месте уже приступили оперативные службы города. Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не поступало.

Изначально движение перекрыли по обеим сторонам Ленинградского шоссе. Однако на данный момент для транспорта уже открыли две полосы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее легковой автомобиль загорелся после ДТП недалеко от Краснодарского водохранилища. Машина врезалась в припаркованный на обочине трассы М-4 грузовик с прицепом.

ДТП Москва 2023
29 декабря 2023, 16:18
Дирижера Погосяна ограбили в Москве более чем на 100 тысяч рублей
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Главный дирижер театра Наций Армен Погосян стал жертвой грабителей в Москве. Из его машины вытащили имущество более, чем на 100 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, вечером в четверг, 28 декабря, 49-летний музыкант припарковал свой автомобиль Audi A4 рядом с театром Сатиры, который находится на Триумфальной площади. Положив портфель на пол салона за водительское кресло, дирижер отправился по своим делам.

Спустя несколько часов он вернулся и заметил разбитое левое стекло иномарки. В самом салоне не оказалось портфеля с паспортом, удостоверением члена Союза театральных деятелей России, планшетом Apple iPad mini, наушниками Apple Airpods, пауэрбанком Xiaomi и швейцарским ножом. В общей сложности злоумышленники украли вещи на сумму в 105 тысяч рублей.

Музыкант сообщил о случившемся в полицию. Сейчас правоохранители пытаются разыскать вора.

На днях москвич украл из мастерской по ремонту сумку за три миллиона рублей , чтобы расплатиться с долгами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Кражи Москва 2023

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