Женщину заподозрили в краже телефона в московском ТЦ
Полицейские установили и разыскали женщину, подозреваемую в краже. Предположительно, она присвоила чужой гаджет в торговом центре на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что один из посетителей случайно оставил смартфон почти за 13 тысяч рублей на столе в ТЦ на улице Тушинской. Подозреваемая заметила гаджет и решила забрать его себе. Осмотревшись вокруг, она улучила момент, пока никто не видит, схватила телефон, переложила в пакет и спустилась на второй этаж центра.
В это время телефон начал «разрываться» от звонков, тогда женщина обратилась к случайному прохожему с просьбой отключить гаджет, а затем скрылась.
Все действия злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения. Это позволило установить личность подозреваемой. Против нее возбудили уголовное дело, материалы которого уже отправили в суд.
Ранее СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.