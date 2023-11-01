Женщину заподозрили в краже телефона в московском ТЦ

В ведомстве уточнили, что один из посетителей случайно оставил смартфон почти за 13 тысяч рублей на столе в ТЦ на улице Тушинской. Подозреваемая заметила гаджет и решила забрать его себе. Осмотревшись вокруг, она улучила момент, пока никто не видит, схватила телефон, переложила в пакет и спустилась на второй этаж центра.

В это время телефон начал «разрываться» от звонков, тогда женщина обратилась к случайному прохожему с просьбой отключить гаджет, а затем скрылась.

Все действия злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения. Это позволило установить личность подозреваемой. Против нее возбудили уголовное дело, материалы которого уже отправили в суд.

Ранее СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.