01 ноября 2023, 11:52

Женщину заподозрили в краже телефона в московском ТЦ

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Полицейские установили и разыскали женщину, подозреваемую в краже. Предположительно, она присвоила чужой гаджет в торговом центре на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что один из посетителей случайно оставил смартфон почти за 13 тысяч рублей на столе в ТЦ на улице Тушинской. Подозреваемая заметила гаджет и решила забрать его себе. Осмотревшись вокруг, она улучила момент, пока никто не видит, схватила телефон, переложила в пакет и спустилась на второй этаж центра.

В это время телефон начал «разрываться» от звонков, тогда женщина обратилась к случайному прохожему с просьбой отключить гаджет, а затем скрылась.

Все действия злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения. Это позволило установить личность подозреваемой. Против нее возбудили уголовное дело, материалы которого уже отправили в суд.

Ранее СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

Кражи Москва 2023
01 ноября 2023, 12:01
Врачи в Иркутской области отказались госпитализировать ребенка со смертельной травмой головы
Unsplash
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Врачи в Иркутской области поставили ребенку с травмой головы диагноз «воспаление горла» и отказались его госпитализировать. Мальчик умер через два дня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, ребенок упал с лестницы, после чего почувствовал себя плохо. Мать мальчика отвезла его в медицинское учреждение, но врачи диагностировали у него болезнь горла и отпустили домой.

После этого ребенку стало хуже. Через два дня родители доставили его в больницу Киренского района. Медработники выяснили, что у мальчика была серьезная черепно-мозговая травма. Медики не успели спасти ребенка, и он умер в больнице.

Следственный комитет в связи с трагедией возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

Ранее в Краснокутском районе Саратовской области умер семилетний мальчик. Он случайно проглотил колпачок от фломастера и задохнулся. Родители отвезли ребенка в больницу, но врачи не успели его спасти - по прибытии мальчик уже не подавал признаков жизни.

Иркутская область Врачи
01 ноября 2023, 11:23
Столовая в подмосковном кадетском училище приостановила работу из-за массового отравления
Unsplash
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Столовую в подмосковном кадетском училище в Луховицах закрыли из-за обнаружения кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В пищеблоке начали проводить дезинфекцию. Кроме того, Роспотребнадзор исследует в лабораториях образцы еды и сырья из школы.

«Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, проводятся лабораторные исследования, о результатах которых сообщат дополнительно», - указали в ведомстве.

Всего в интернате недомогание из-за еды почувствовали 24 человека, 19 из них сейчас находятся в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления. По информации следствия, ученики заразились через пищу ротавирусной инфекцией. Следователи приступили к опросам сотрудников кадетского училища и школьников.

По данным Telegram-канала Baza, у некоторых учеников интерната появилась высокая температура и ярко выраженные симптомы отравления. В больницу в тяжелом состоянии попали как минимум четыре человека.

Роспотребнадзор Луховицы
01 ноября 2023, 10:02
Пенсионеров из Тюмени выписала из квартиры собственная дочь
Unsplash
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Жительница Тюмени выписала своих родителей — пожилую пару — из квартиры, переоформив жилье на себя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад в связи с нарушением прав пенсионеров. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Жительница Тюмени выписала своих родителей - пожилую пару - из квартиры, переоформив жилье на себя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад в связи с нарушением прав пенсионеров. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Пожилые супруги уехали на некоторое время на лечение, но при возвращении домой не смогли попасть в квартиру. Пока их не было, родственница переписала недвижимость на себя и поменяла замки.

«По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении», - указали в ведомстве.

Глава СК поручил исполняющему обязанности СУ СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву подготовить отчет по ситуации.

Ранее 41-летняя жительница Челябинска обокрала 71-летнего пенсионера. Женщина работала на него в качестве домработницы и во время уборки присвоила найденные в шкафу 100 тысяч рублей. Подозреваемая уже имела две судимости ранее.

Тюмень Пенсионеры
01 ноября 2023, 04:26
Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15
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Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

По ее словам, суд признал их виновными в совершении административного правонарушения.

«Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ», - рассказала Мамаева.

Она отметила, что арестованным вменяются обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру призвали проверить блогера Хасбика на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. С такой просьбой в правоохранительные органы обратился его подписчик. Он рассказал, что Хасбик призывал не сдавать квартиры еврейским беженцам и не обслуживать их в заведениях. Кроме этого, блогер призывал выселить евреев из гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте.

Дагестан Суд Беспорядки Хасбулла Магомедов (Хасбик)

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