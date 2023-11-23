23 ноября 2023, 03:47

Женщину вытащили из провалившегося под лед автомобиля в Новосибирске

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Новосибирские спасатели вытащили женщину из провалившегося под лед автомобиля. Об этом сообщила газета «АиФ-Новосибирск».

Все произошло вечером в среду, 22 ноября, в новосибирском микрорайоне Шлюз. Автомобиль скатился в замерзший водоем и оказался в ледяной ловушке. Женщина-водитель не смогла выбраться самостоятельно и вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС разбили лобовое стекло машины и вытащили пострадавшую. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В начале ноября машина с беременной пассажиркой затонула в Санкт-Петербурге. Автомобиль Mercedes стоял на берегу Невы и скатился в реку, а находившаяся в салоне 33-летняя женщина не смогла выбраться из него. Спустя два дня суд арестовал на два месяца водителя затонувшей машины Сухроба Рахимова. По версии следствия, его халатность и нарушение правил дорожного движения привели к гибели пассажирки.

Спасатели МЧС РФ Машины
23 ноября 2023, 17:58
Москвичи пожаловались на серию краж собак на юге столицы
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На юге Москвы местные жители заподозрили бездомную в воровстве собак. На женщину поступило около десятка жалоб от хозяев, потерявших животных в районах Печатники, Зябликово, Марьино и других. Кражи начались еще около года назад. О происходящем «360» рассказала руководитель волонтерского сообщества «Зоопоиск» Юлия Борзова.

По ее словам, злоумышленница отвязывает собак, которых хозяева оставляют у входа в магазин, и уводит их в неизвестном направлении. Кроме того, местные жители рассказали, что она отбывала срок за кражу в течение трех лет. По слухам, больная туберкулезом женщина крадет собак для того, чтобы съесть их.

«У нее был обыск, и нашли фрагменты собаки», - поделилась зооволонтер.

Одна из пострадавших рассказала «360» о том, как едва не потеряла собаку по кличке Рекс. Ее мама возвращалась с питомцем с прогулки и остановилась у магазина. Женщина привязала животное у входа в супермаркет, поскольку боялась, что собака потянет ее за собой, увидев продукты. Она вошла в магазин буквально на десять минут, однако этого времени хватило злоумышленнице, чтобы увести пса.

Его удалось найти случайно, привязанного на другой улице. К поискам подключили несколько членов семьи и полицию.

По словам зоозащитницы, оставленные без хозяина животные формально становятся бесхозным имуществом, поэтому не стоит привязывать их у магазинов.

Несмотря на большое количество заявлений в полицию, которые пишут пострадавшие владельцы собак, женщина остается безнаказанной, поскольку ее не удается поймать на месте преступления.

Собаки Москва 2023
23 ноября 2023, 16:39
Шестьдесят человек эвакуировали из жилого дома в Москве из-за найденной гранаты
РИА «Новости»
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Из-за двух гранат, предположительно, времен Второй мировой войны, шестьдесят человек эвакуировали из многоэтажки в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, гранату нашли в подъезде жилого дома на Старопетровском проезде в Войковском районе столицы. Боеприпасы обнаружили в процессе выгрузки отходов из мусоропровода в многоквартирном 22-этажном здании.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты приступили к ликвидации опасных устройств. Кто и зачем положил гранаты в мусоропровод, пока неизвестно.

Ранее Минэнерго Подмосковья опровергло информацию о взрыве на электроподстанции в Лыткарине, который якобы произошел утром 23 ноября. Они сообщили, что в районе отключили подачу электричества из-за того, что на подстанции начался пожар вследствие нарушений техники безопасности.

Взрывы Москва 2023
23 ноября 2023, 11:55
Свыше 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили в багаже авиапассажирки в Домодедове
РИА «Новости»
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Более 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили домодедовские таможенники в багаже авиапассажирки. Она летела в Азербайджан и пыталась скрыть провозимую с собой сумму. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Во время опроса девушка рассказала работникам таможни, что у нее с собой всего 8,5 тысячи фунтов стерлингов и семь тысяч рублей. Но при досмотре багажа выяснилось, что в двух картонных коробках среди наборов для шитья она пыталась скрыть еще 95 тысяч фунтов.

Кроме того, еще 9,5 тысячи сотрудники аэропорта нашли в обложке блокнота и 7,5 тысячи - в личной косметичке. В конечном итоге общая сумма валюты превысила 14 миллионов рублей.

«Установлено, что нарушительница имеет двойное гражданство - Российской Федерации и Великобритании», - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. По этой статье грозит ограничение свободы на срок до четырех лет.

Накануне россиянка пыталась провезти украшения на 3,7 миллиона рублей во Внукове.

Аэропорт Домодедово Самолеты Деньги Москва 2023
23 ноября 2023, 10:12
Рецидивист без прав в Томске сбил дорожного рабочего насмерть
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На улице Елизаровых в Томске произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила дорожных рабочих и врезалась в другой автомобиль. Один человек умер, сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Томской области.

Рабочие ремонтировали дорожное покрытие, когда на них наехала иномарка под управлением лишенного прав, неоднократно судимого и безработного мужчины 1986 года рождения. По предварительной версии, он сбил двух человек, а затем врезался в автомобиль ГАЗ.

Одного рабочего госпитализировали, другой умер на месте аварии. Водитель машины отказался от медосвидетельствования. Его доставили в территориальный отдел полиции.

В Белгороде пьяный водитель Renault Sandero спровоцировал массовое ДТП. Он сбил владельца «Жигулей», остановившегося из-за проблем с колесом, а потом вылетел на встречную полосу перед Mazda и Lada Kalina.

ДТП

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