Женщину столкнули на рельсы в московском метро

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По его данным, ЧП произошло 29 декабря вечером на станции метро «Кутузовская». Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Женщина рассказала, что ее толкнул на рельсы неизвестный.

На месте работают полицейские. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Собеседник «360» уточнил, что поезда возобновили движение в метро после временного задержания из-за случившегося.

Недавно человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост». По этой причине интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Подробной информации о состоянии упавшего на рельсы пассажира не поступало.