Женщину столкнули на рельсы в московском метро
В московской подземке пассажирка упала на рельсы. На место выехала скорая помощь, сообщил источник «360».
По его данным, ЧП произошло 29 декабря вечером на станции метро «Кутузовская». Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Женщина рассказала, что ее толкнул на рельсы неизвестный.
На месте работают полицейские. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Собеседник «360» уточнил, что поезда возобновили движение в метро после временного задержания из-за случившегося.
Недавно человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост». По этой причине интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Подробной информации о состоянии упавшего на рельсы пассажира не поступало.