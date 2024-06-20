20 июня 2024, 16:00

Женщину сдуло в Царицынский пруд во время урагана в Москве

РИА «Новости»
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В Москве женщину сдуло в пруд в Царицыно во время урагана. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Женщину унесло в воду ветром, когда та гуляла по парку. Специалисты отправились на спасение москвички на катере.

Пострадавшую подняли на борт, ей уже оказали первую помощь. По данным Telegram-канала Shot, ее госпитализировали.

Московский регион накрыла непогода. В столице и области поднялся сильнейший ветер, прошли дожди.

Ураган повалил 23 дерева в Москве. В результате непогоды пострадали девять человек. По данным источника 360.ru, из-за шквалистого ветра на Ивановской улице Москвы погиб пожилой мужчина.

В Подмосковье заметили смерч. Образовавшуюся воронку успели запечатлеть на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

Ураган Женщины Парки Москва
20 июня 2024, 16:19
Второй мужчина погиб из-за урагана в Москве
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы сильный порыв ветра повалил строительные леса. Они рухнули на мужчину и убили его, сообщил источник 360.ru.

Обрушение лесов произошло в Басманном районе столицы, на 2-й Бауманской улице, 10.

Изначально, уточнил источник, речь шла о пострадавшем, но позже появилась информация, что мужчина погиб.

Леса рухнули на площади в 50 квадратных метров, повреждения получил автомобиль Mazda.

Это уже вторая смерть из-за урагана «Эдгар» , который обрушился на Москву днем 20 июня: пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице. Пострадавших в результате непогоды минимум девять. Официальных данных пока нет.

По информации источника 360.ru, с 12:30 в столичную Систему-112 поступило 450 заявок. Из них 90% касались деревьев. В Московской области их упало около 200.

Москва Ураган «Эдгар»
20 июня 2024, 14:19
«Будем жить как в Канзасе». Смерч заметили между Лобней и Шереметьевом
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В Московской области во время ливня и сильного ветра образовался смерч. Кадры воронки оказались в распоряжении 360.ru.

Смерч сняли на видео из окна между Лобней и Шереметьевом.

«Будем жить как в Канзасе», - отметила автор ролика.

Непогода обрушилась на Московский регион днем 20 июня. Ураганный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и даже перевернул биотуалет с мужчиной внутри в столичном районе Дорогомилово.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы попросили жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.

«На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций», - отметили в ведомстве.

Столичные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Видео Погода Погода в Москве Москва
20 июня 2024, 13:14
Погибших во время хаджа в Мекку пересчитали. Их число превысило тысячу
Global Look Press
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Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии увеличилось вдвое и превысило тысячу человек. Их них половина приехали как незарегистрированные паломники, сообщило Agence France-Presse.

Если 19 июня агентство сообщало о 550 умерших верующих, то на следующий день насчитало более тысячи. Власти Саудовской Аравии не комментировали эту информацию.

«Все смерти произошли из-за жары», - заявил дипломат одной из арабских стран.

Хадж в этом году проходил при температуре воздуха до 51,8 градуса. Большинство умерших имели гражданство Египта. Остальные прибыли из Иордании, Индонезии, Ирана, Сенегала, Туниса, Ирака и Индии.

Среди погибших - пятеро россиян. Руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев заявил, что многие паломники были пожилыми и страдали хроническими заболеваниями.

Саудовская Аравия Религия Ислам
20 июня 2024, 12:13
Женщина погибла под колесами автобуса на остановке Домодедова
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Пассажирский автобус в Домодедове наехал на стоящую на остановке общественного транспорта женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Смертельная авария произошла утром в четверг, 20 июня. По предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются криминалисты.

Пресс-служба прокуратуры Московской области опубликовала видео с моментом аварии. На кадрах видно, что автобус занесло и он заехал на пешеходную часть, где находились пассажиры в ожидании транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе автостанции. Под колесами транспорта погибла 39-летняя женщина. Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии и расследование уголовного дела.

В минувшую среду, 19 июня, управлявший внедорожник ВАЗ столкнулся с автобусом на площади Слосмана в Кургане. По данным Госавтоинспекции, водитель машины не уступил дорогу общественному транспорту. В результате происшествия владельца автомобиля забрали в больницу с множественными травмами.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Автобусы Город Домодедово Следственный комитет России

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