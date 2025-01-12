Женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой молодые люди напали на женщину с ребенком. Сначала они обругали пострадавшую на улице, а после избили молотком в подъезде жилого дома. При этом нападавшие требовали от женщины, чтобы она извинилась.

По данным издания prokuzbass.ru , местные правоохранители уже установили личности как жертвы, так и злоумышленников, среди которых был один несовершеннолетний.

Как сообщили авторы статьи, нападавшие получили заказ на избиение женщины в даркнете. За него задержанным заплатили всего 10 тысяч рублей. Обоих нападавших уже задержали.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее в Красноуральске мать порезала своих детей, после чего свела счеты с жизнью. Дети выжили, но получили серьезные психические травмы.