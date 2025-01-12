12 января 2025, 04:02

Женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Новокузнецке на женщину с малолетним ребенком на руках напали двое неизвестных. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следкома.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой молодые люди напали на женщину с ребенком. Сначала они обругали пострадавшую на улице, а после избили молотком в подъезде жилого дома. При этом нападавшие требовали от женщины, чтобы она извинилась.

По данным издания prokuzbass.ru , местные правоохранители уже установили личности как жертвы, так и злоумышленников, среди которых был один несовершеннолетний.

Как сообщили авторы статьи, нападавшие получили заказ на избиение женщины в даркнете. За него задержанным заплатили всего 10 тысяч рублей. Обоих нападавших уже задержали.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее в Красноуральске мать порезала своих детей, после чего свела счеты с жизнью. Дети выжили, но получили серьезные психические травмы.

Дети Соцсети Женщины Россия Избиения Следственный комитет России
12 января 2025, 02:25
Задержали на публике. Экс-замминистра британской обороны заподозрили в педофилии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun, пытался встретиться с несовершеннолетним.

Бывшего депутата парламента задержала группа активистов. Они рассказали The Sun, что от имени несовершеннолетнего мальчика назначили Каплину встречу на вокзале.

Видео, на котором Каплина одет в красную кепку Adidas, темно-синий плащ и рваные джинсы, распространилось в социальных сетях. В кадре мужчина отрицает, что приехал для встречи с ребенком и во время разговора несколько раз повторяет, что «ничего не сделал».

Позднее факт ареста Каплина подтвердила полиция Сассекса. Мужчину поместили под стражу, расследование по данному происшествию продолжается.

В июне 2024 года Каплина лишили членства в Лейбористской партии из-за нераскрытых общественности серьезных обвинений, которые он также отрицал.

Ранее британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей.

Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun , пытался встретиться с несовершеннолетним.

Великобритания Мужчины Аресты Полиция
12 января 2025, 02:15
Шесть балконов жилого дома обрушились в Орловской области
Читайте нас в: Google Новости
В селе Орловской области в многоквартирном доме обрушились шесть балконов в ночь на 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следователей, обрушение произошло в трехэтажном многоквартирном доме в селе Ярище Колпнянского района. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал. На место ЧП выехал следователь для проведения осмотра.

По факту обрушения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Прокуратура области начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и взяла под контроль соблюдение жилищных прав граждан.

Вечером в субботу, 11 января, в центре Тюмени обрушилась деревянная горка. Несколько человек пострадали, среди них был подросток.

Уголовное дело Прокуратура РФ ЖКХ Обрушения СК РФ Россия Следственный комитет России
12 января 2025, 00:41
Хуситы «вынудили бежать» американский авианосец в Красном море
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Группировка хуситов вновь заявила об атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Об этом сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа в своем официальном Telegram-канале.

По словам радикала, хуситы запустили по авианосной группе США крылатые ракеты и беспилотники. Сариа заявил, что такие действия вынудили американские корабли покинуть театр военных действий и «бежать на крайний север Красного моря».

Это уже пятая атака хуситов на один и тот же авианосец ВМС США. В субботу, 11 января, Сариа в Telegram-канале также сообщал, что группировка запустила по этому военному кораблю крылатые ракеты и беспилотники. По его словам, в результате йеменским радикалам удалось сорвать атаку на Сану.

С похожими заявлениями Сариа выступал и 6 января. Хуситы, утверждал он, успешно атаковали Harry Truman двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками.

В конце декабря хуситы сбили американский MQ-9 Reaper . По их заявлению, уже 13-й с осени 2023 года.

США Ракеты Беспилотники Корабли
11 января 2025, 22:53
Слышали страшный звук. Пассажиры рейса в Дубай отказались лететь аварийным бортом Utair
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета — во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что большинство людей не захотели продолжать полет на авиалайнере, который еще не отремонтировали. Некоторые из пассажиров сообщили о «страшном звуке», которые они слышали при посадке.

В субботу, 11 января, этот борт, Boeing 767 авиакомпании UTair, вернулся в аэропорт вылета уже после того, как преодолел две трети пути в ОАЭ. На борту находились 240 человек.

По версии Mash, во время полета у самолета начала вытекать гидравлическая жидкость. Самолет совершил аварийную посадку во Внуково. На лайнере до сих пор идут ремонтные работы, добавили в Telegram-канале.

Во вторник, 7 января, Boeing 737 той же авиакомпании совершил экстренную посадку в Москве. Самолет направлялся из Петербурга в Самарканд. Кроме того, ранее пилоты принадлежащего Utair Boeing 737 заметили на радаре фантомные метки.

Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета - во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.

Самолеты Авиакомпании Аэропорт Внуково Дубай Москва

Новости по теме