Женщину с коляской сбили на улице Москвы

Инцидент произошел в районе дома № 24.

О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщалось.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Накануне другой пешеход пострадал после наезда автомобиля. На западе Москвы, на улице Артамонова, Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который в результате получил травму головы. После этого в машину въехал водитель другого транспортного средства.

Еще одна авария произошла на Калужском шоссе. Там столкнулись два автомобиля Lexus, из-за аварии перекрыли три полосы движения.

Также стало известно о том, что четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе. Там столкнулось три легковушки и загорелось такси. На месте происшествия работали полиция, скорая и пожарные.