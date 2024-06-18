18 июня 2024, 03:27

Женщину придавило двухтонной конструкцией в Петербурге

РИА «Новости»
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Жительница Санкт-Петербурга пострадала в результате падения на нее тяжелой металлоконструкции на заводе. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, все произошло утром 17 июня на территории Ижорского завода.

«На литейном производстве одна из сотрудниц подошла проверить работу, когда ее неожиданно придавило металлоконструкцией», - уточнили в сообщении.

Медики доставили пострадавшую в больницу в Колпино, на данный момент она находится на лечении. Ее жизни ничего не угрожает.

Балкон вместе с женщиной рухнул с пятого этажа на проспекте Мира в Москве. Очевидцы нашли пострадавшую без сознания на тротуаре. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу.

Санкт-Петербург Больницы Женщины Заводы
18 июня 2024, 01:23
Россиянка два дня пролежала под завалами своего дома в Тверской области
РИА «Новости»
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Россиянка чуть не погибла под рухнувшим потолком собственного дома в деревне Дели в Тверской области. Спасти женщину помогли бдительные коллеги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, из-за обрушившегося потолка пострадавшая оказалась заблокирована в собственном доме. Под завалами она пролежала более двух суток. Спасателей вызвали коллеги женщины, обеспокоенные ее отсутствием на работе.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под обрушившегося потолочного перекрытия частного дома женщину и передали медикам. В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног», - рассказали в МЧС.

На прошлой неделе в Шебекине Белгородской области в результате атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Спасатели разобрали около 300 кубометров строительного мусора и извлекли из-под завалов тела четырех погибших. Еще семь человек пострадали.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Женщины Россия
17 июня 2024, 23:47
СК завел дело после заражения нижегородцев ботулизмом
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ПО этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, причиной возбуждения дела стало отравление четырех нижегородцев, которые поступили в больницу с диагнозом «ботулизм».

Согласно предварительной версии, все пациенты заказали в службе доставки лобио «Локалкитчен». Продукт уже начали изымать со складов в регионе. Сейчас врачи делают все возможное для восстановления здоровья пострадавших.

По данным Минздрава, в больницы Нижнего Новгорода попали 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в Москве с признаками ботулизма за медпомощью обратились более 120 человек. Из них госпитализировали - 55.

Еда Уголовное дело Больницы Врачи Ботулизм
17 июня 2024, 23:26
Вертолет пролетел над головами отдыхающих в Ленобласти и привлек внимание прокуратуры
РИА «Новости»
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Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку после опасных маневров вертолета над Коркинским озером в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отреагировали на распространившееся в интернете видео с пролетом вертолета над головами людей, отдыхающих у водоема. Теперь пилота летательного аппарата ждет проверка.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры», - уточнили в ведомстве.

На кадрах было видно, как вертолет пролетал на небольшой высоте над людьми, купающимися в озере, делал резкие повороты и другие опасные маневры.

Ранее в Омской области местный житель на вертолете Robinson слетал за продуктами , приземлившись прямо у магазина. Ситуацией заинтересовались в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, пилот мог нарушить правила безопасности.

Вертолеты Интернет Прокуратура РФ Видео
17 июня 2024, 23:07
Число попавших в больницы с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 12
РИА «Новости»
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В больницы Нижнего Новгорода поступили 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры», - уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

Ранее стало известно о выявлении шести случаев подозрения на ботулизм в Казани.

В Москве с признаками ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Из них 55 госпитализированы , многие - в тяжелом состоянии. По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали два салата, которые производили две московские компании. В том числе сервис доставки еды «Кухня на районе» , который приостановил работу после случаев отравления у клиентов.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еда Уголовное дело Больницы Врачи Ботулизм

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