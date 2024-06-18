Женщину придавило двухтонной конструкцией в Петербурге

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По данным издания, все произошло утром 17 июня на территории Ижорского завода.

«На литейном производстве одна из сотрудниц подошла проверить работу, когда ее неожиданно придавило металлоконструкцией», - уточнили в сообщении.

Медики доставили пострадавшую в больницу в Колпино, на данный момент она находится на лечении. Ее жизни ничего не угрожает.

Балкон вместе с женщиной рухнул с пятого этажа на проспекте Мира в Москве. Очевидцы нашли пострадавшую без сознания на тротуаре. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу.