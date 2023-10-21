Женщину, которая писала мужу сообщения «из ада», нашли в Екатеринбурге

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По сообщению источника издания, женщина жива и здорова. Она все это время находилась в Екатеринбурге, просто не хотела общаться со своими родственниками.

Полгода назад 38-летняя Анастасия уехала из Омска в Екатеринбург со своим мужем Дмитрием. Свою дочь женщина оставила дома с мамой.

В Екатеринбурге супруги поругались во время прогулки. Анастасия осталась одна в парке, а потом пропала. Спустя несколько месяцев Дмитрий получил с телефона жены сообщение: «Я в аду! Помоги».

За последние несколько недель в Екатеринбурге пропали два подростка. Одна 12-летняя девочка вышла из дома 15 октября и не вернулась. Другая 14-летняя школьница пропала 4 октября в Октябрьском районе города.