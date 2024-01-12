12 января 2024, 06:32

Женщину госпитализировали после прорыва системы отопления на кухне в Новой Москве

РИА «Новости»
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Утром 12 января в Новой Москве в одной из квартир произошел прорыв системы отопления. От горячей воды и пара погибла собака и пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Об этом сообщил источник «360».

О коммунальной аварии на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском стало известно в 04:10. На кухне квартиры второго этажа случился прорыв системы отопления. Горячая вода разлилась по квартире и потекла на улицу, поднялся плотный горячий пар.

Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации. Женщину с ожогами второй степени доставили в Институт Склифосовского. Погибла собака семьи.

В Кабардино-Балкарии из-за взрыва петарды школьник остался без пальцев. По версии полиции, пиротехника не отвечала требованиям безопасности, а магазин нарушил закон - продал петарду ребенку младше 16 лет.

ЖКХ Отопление МЧС РФ Москва
12 января 2024, 04:42
Пьяный житель Гатчины полчаса истязал шестилетнюю падчерицу
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Правоохранители задержали в Гатчине Ленинградской области пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Девочку госпитализировали с различными травмами, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Крики ребенка услышала соседка, девочка просила о помощи, а пьяный отчим грозил ее убить. Мужчина, который сожительствовал с мамой девочки, таскал ее за волосы, бил по лицу. Соседка вызвала полицию и позвонила собственнику квартиры, в которой проживала семья. Тот позвонил матери ребенка.

«Что я сделаю? Что, сейчас подорвусь?» - процитировал Telegram-канал слова матери из разговора с собственником.

Соседка рассказала, что мать приехала спустя 20 минут, следом за ней прибыли полицейские. Женщина оправдывалась, что уходила из квартиры на пять минут, а увечья ее дочь получила сама, сожитель ни в чем не виноват.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении отчима к ответственности.

Жительница Красноуральска Свердловской области избила сына из-за конфеты. На мать мальчика пожаловалась бабушка, СК проводит проверку.

Дети Ленинградская область Семья Мужчины Полиция Избиения
12 января 2024, 04:40
Ребенка без обуви вывели на мороз в воспитательных целях в Екатеринбурге
Freepik
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Мальчика, гуляющего в одних носках, заметили в Солнечном районе Екатеринбурга. Очевидцы сообщили, что ребенок гулял с собакой, рядом шла мать, об этом написало издание Е1.

Босого мальчика заметили накануне примерно в 20:40. Идущая рядом мать кричала на мальчика из-за собаки, выражаясь при этом нецензурными словами. Женщина «воспитывала» сына из-за того, что он долго выгуливал собаку и у нее мерзли лапы. Мальчик плакал и боялся, что у него «ноги отпадут», на что мать отвечала, что он «просто заболеет».

«Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» - привела слова женщины очевидица.

Выяснилось, что мать вывела сына в одних носках на мороз в воспитательных целях. Мальчик прошел без обуви около 15 метров. Местные жители обратились в правоохранительные органы.

Екатеринбуржца Евгения с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье - Екатеринбург на мороз из-за отсутствия бумажной версии паспорта. Проводника не устроила электронная версия в госуслугах.

Дети Женщины Собаки Екатеринбург
12 января 2024, 00:45
Двух девочек-подростков, разгромивших ларек в Смоленске, поймали полицейские
Freepik
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Полицейские установили личности двух девочек-подростков, которые разгромили торговый павильон на улице Гастелло в Смоленске. Об этом сообщило издание smolensk-i.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«На данный момент идет проверка инспекцией ПДН. Владелец ларька написал заявление на возмещение ущерба», - сказано в сообщении.

Родители подростков тоже написали заявление на бизнесмена. Причиной послужила его публикация в соцсетях видеоролика с участием детей. По данным журналистов, между мужчиной и родственниками одной из подозреваемых есть давние разногласия.

Ранее в интернете распространили ролик с камер видеонаблюдения, на котором показано, как две девочки громят ларек.

Ранее двое подростков в Санкт-Петербурге украли у мужчины 10 обувных коробок. Несовершеннолетние имели при себе газовый баллончик. Они подбежали к потерпевшему, отобрали коробки и скрылись с места ЧП.

Дети Соцсети Полиция
12 января 2024, 00:27
Подозреваемых в избиении и ограблении пожилой пары задержали в Дагестане
Pxhere
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Сотрудники полиции в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, 8 декабря 2023 года в селе Новочуртах Новолакского района двое мужчин пробрались в дом 65-летнего местного жителя, избили его и супругу, а затем вынудили пару отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», - рассказали в ведомстве.

У злоумышленников удалось изъять часть украденных денег, остальное они успели потратить. Один из фигурантов признался, что испугался и выбросил ювелирные украшения. Полицейские проверят достоверность показаний.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Дагестан Ограбления Избиения

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