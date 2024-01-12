Женщину госпитализировали после прорыва системы отопления на кухне в Новой Москве

О коммунальной аварии на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском стало известно в 04:10. На кухне квартиры второго этажа случился прорыв системы отопления. Горячая вода разлилась по квартире и потекла на улицу, поднялся плотный горячий пар.

Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации. Женщину с ожогами второй степени доставили в Институт Склифосовского. Погибла собака семьи.

В Кабардино-Балкарии из-за взрыва петарды школьник остался без пальцев. По версии полиции, пиротехника не отвечала требованиям безопасности, а магазин нарушил закон - продал петарду ребенку младше 16 лет.